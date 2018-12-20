查货抓人！海关打击“洋垃圾”走私再出重拳

新华社北京12月19日电（王锦萱、刘红霞）海关总署19日开展“蓝天2018”第五轮打击“洋垃圾”走私集中收网行动，一举抓获129名犯罪嫌疑人、查证超过9万吨涉案货物。

当天6时，在海关总署统一指挥下，广东分署、天津、大连、上海、南京、宁波、青岛、长沙、广州、深圳、汕头、黄埔、南宁、昆明等13个直属海关出动857名警力，在天津等11个省份同步行动。

海关总署通报显示，此轮打击一举打掉38个涉嫌走私犯罪团伙，抓获129名犯罪嫌疑人，查证9.16万吨废塑料、废矿渣、出口硅铁合金等涉案货物，获取了大批走私证据，查扣、冻结了大量非法资金。

今年以来，针对“洋垃圾”走私，全国海关已经开展5轮次高密度、集群式、全链条集中打击，全力封堵拦截“洋垃圾”走私入境，共刑事立案479起，抓获718名犯罪嫌疑人，打掉202个走私犯罪团伙，查证155万余吨走私废塑料、废矿渣、废五金等涉案固体废物。

据介绍，下一步，海关将加大与公安、生态环境、市场监管等部门的合作力度，深化国际执法合作，切实履行国门卫士职责，全力保障国家生态环境安全和人民群众身体健康。

(责编：王仁宏、曹昆)