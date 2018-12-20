改革开放，乘风破浪再扬帆

已过千山万水，仍需跋山涉水。

走过40年壮阔征程，改革开放成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。进入新时代，改革开放站在了新的历史关口，承载着更大的历史使命。

“全党全国各族人民要更加紧密地团结在党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，不忘初心，牢记使命，将改革开放进行到底，不断实现人民对美好生活的向往，在新时代创造中华民族新的更大奇迹！创造让世界刮目相看的新的更大奇迹！”12月18日，在庆祝改革开放40周年大会上，习近平总书记发出在新时代改革开放新征程上奋勇前进的豪迈宣言。

回望即将过去的2018年，改革开放全面发力、多点突破、蹄疾步稳、纵深推进。大刀阔斧的改革举措，越开越大的开放之门，为中国经济高质量发展注入澎湃动力，为40年改革开放画卷再添浓墨重彩。

不停顿，全面深化改革迈入新阶段

12月17日，中国银行保险监督管理委员会派出机构统一举行揭牌仪式，各省银保监局正式挂牌运行。

2018年伊始，改革就迎来“重头戏”。深化党和国家机构改革全面启动，标志着全面深化改革步入一个新阶段，改革进一步触及深层次利益格局调整和制度体系变革。

气势如虹，破浪前行。各方思想统一、热情高涨、行动迅速、推进稳妥，让深化党和国家机构改革在较短时间里取得重大进展。

“力度之大超出预料，进展之快超出预料”。人们在感叹的同时，更清楚地看到，新时代的全面深化改革，就是要啃最硬的骨头，拆最牢的藩篱。

这一年，全面深化改革“深水”挺进，需要“涉险滩”的改革迈出实质性步伐——

在河北，首批12家省直部门管理企业完成脱钩移交，标志着河北省经营性国有资产集中统一监管工作正式进入实质性操作阶段；在广东，新设的国有资本投资公司开展试点，实施更多市场化的管理层选聘机制和员工激励机制；在山东，新旧动能转换综合试验区内，省属企业重点项目库投资总额已超万亿元，预计年底前将全部完成首批企业混改试点。

这一年，全面深化改革更重实效，事关企业和百姓切身利益的改革接踵而来——

增值税改革持续深化，企业减负轻装上阵。从5月1日起，制造业等行业增值税税率从17%降至16%，交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准上调至500万元，越来越多的企业享受优惠税率。

在北京工作的王家安惊喜于个税改革红利：“我的月收入大概在1.5万元左右，以前每个月约缴税2500元。今年10月个税改革后，我拿到工资单发现只交了700元的个税，省下了1800元！”个税改革让百姓税负实实在在降低了，减税“大红包”惠及更多人群。

这一年，全面深化改革着眼长远，强本固基、助力高质量发展的改革扎实推进——

在上海浦东新区，政府部门对标国际最高水平，力促“证照分离”等事前事中事后监管改革和“一网通办”制度。浦东企业服务中心全部实行一窗受理，办事创业，企业只要往窗口递一次材料，其余的就全交给服务中心办理。各地全面深化“放管服”改革，从“最多跑一次”到“一次都不用跑”，不断增强企业和群众的获得感。

6月，2018年版外商投资准入负面清单公布，由原来63条减至48条，外资进入银行、证券、电网建设、粮食收购批发等领域的一系列限制将取消。越变越短的负面清单，换来更广阔的市场发展空间。

营商环境的改善得到国际社会认可。10月末，世界银行公布年度营商环境报告，中国总体排名比去年上升32位，位列第四十六名，这是该报告发布以来中国获得的最好名次。时隔10年，中国再次跻身世界银行营商环境年度十大改进经济体行列。

不止步，中国主动向世界开放市场

“新时代，共享未来”。今年11月，在上海举行的首届中国国际进口博览会牵动了全球的目光。

这是迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易发展史上一大创举，向世界再次宣示了中国支持自由开放贸易、主动向世界开放市场的决心不会有任何动摇。

——主动扩大高质量进口，对外开放步伐更坚定。

首届进博会吸引172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，超过40万名境内外采购商活跃在各大展区，进博会成为“买全球、卖全球”的开放平台，让世界看到敞开胸怀的中国自信和中国担当。

对外开放“口惠”而“实至”。7月，中国下调进口汽车和日用消费品关税；11月，进一步降低石材、机电设备等共1585个税目商品的最惠国税率。经过今年连续多次调整，我国关税总水平已降至7.5%。

——着力推进高层次开放，对外开放领域更宽广。

自贸区建设迈上更高水平。10月，中国（海南）自由贸易试验区正式设立，打破原有的自贸区开放模式，在投融资、财税金融、出入境等政策体系、监管制度和管理体制上有更多创新。

自贸区发展正在开花结果。前三季度，全国自贸试验区进出口累计2.4万亿元，同比增长14.03%，增幅高于同期全国外贸进出口4.13个百分点。

制造业开放加紧提速，服务业开放热潮涌动。国家发改委明确通过5年过渡期取消汽车业外资股比限制；金融业开放真招频出，连通（杭州）技术服务有限公司提交的银行卡清算机构筹备申请获得通过，瑞信方正证券增资扩股，外资持股比例提高至51%；医疗行业开放稳步推进，政府加快医疗器械和药品进口注册审批、允许外资开办医疗机构……

——积极参与全球治理，努力推动建设开放型世界经济。

从博鳌亚洲论坛2018年年会，到上海合作组织青岛峰会，再到二十国集团领导人峰会，中国始终秉持开放合作、普惠共赢、促进全球包容发展的立场和原则。

2018年适逢“一带一路”倡议提出5周年。截至6月，中国在“一带一路”沿线国家建设的境外经贸合作区总投资289亿美元，为当地创造24.4万个就业岗位。5年来的成果充分证明，“一带一路”倡议顺应了全球治理体系变革的内在要求，并为完善这一变革提供了新的解决思路。

看未来，改革开放让中国道路越走越宽

协调建立高质量发展的指标体系、政策体系、统计体系和绩效评价等；完善促进消费体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用；建立更加有效的区域协调发展新机制……盘点2018年的改革开放“清单”，一个个实招好招为高质量发展保驾护航，着力提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

更高质量，经济增长动力强——

鲁西集团的展览馆里，工作人员拿起一款透明塑料杯说：“这是我们自主研发的聚碳酸酯高端化工新材料，是眼镜片、警用盾牌、高铁等的重要材料，一架波音747客机需要使用4吨至5吨。”鲁西集团曾经主打尿素等化肥产品，但这几年悄然转身，化肥在集团销售收入的占比已经不大。随着供给侧结构性改革持续推进，许多企业依靠科技创新，实现产业转型升级，在不少行业的细分市场上占据一席之地。

“三去一降一补”取得阶段性成果，“破”“立”“降”成效持续显现。国际社会普遍认为，中国的供给侧结构性改革拉动了经济增长，使得一些过剩领域的价格水平得以回归均衡，供求关系明显改善。

供给侧的不断优化，推动经济发展新动能加速壮大。国家统计局11月发布的数据显示，2016年至2017年，我国经济发展新动能指数分别为156.7、210.1，比上年增长26.9%、34.1%。今年前三季度，我国第三产业占GDP的比重达53.1%，对经济增长贡献率达60.8%；全国单位GDP能耗同比下降3.1%，能耗总量同比增长约3.4%。

更多红利，百姓生活得实惠——

年初，来自武汉的游客黄云在海南博鳌超级医院接种了宫颈癌九价疫苗。“过去要出境才能接种九价疫苗，手续复杂。现在，趁着假期在海南玩，顺便就接种了，真省心！”黄云说。

今年以来，一系列改革举措精准推出，指向满足人民美好生活需要的目标。抗癌药免征关税、药品带量采购试点稳步推进；个税改革首月减税316亿元；日用消费品进口关税降低，国外优质产品为千家万户提供了更丰富的消费选择……

更加坚定，改革开放再出发——

顺应潮流，才能与时代同行。坚持方向不变、道路不偏、力度不减，再扬云帆的改革开放就会走得更稳、行得更远。

“我们能做大做强，是改革开放赋予的机遇。”比亚迪股份有限公司董事长王传福说，下一个40年，相信中国会再次迸发出令全球刮目相看的发展活力。

日本富士通总研首席研究员金坚敏认为，改革开放已被证明是让中国社会焕然一新的“金钥匙”。在中国，改革开放只有进行时，没有完成时。

以千百倍的勇气和努力，逢山开路、遇水架桥，将改革开放进行到底，新时代的中国必将带给世界新的更大奇迹。

《 人民日报 》（ 2018年12月20日 10 版）

(责编：袁勃)