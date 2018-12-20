中建路桥：为改革开放铺路架桥

图为西阜高速公路沙河特大桥。

图为京港澳高速公路裕华路立交桥。

（中建路桥供图）

“艰难困苦，玉汝于成。40年来，我们解放思想、实事求是，大胆地试、勇敢地改，干出了一片新天地。”12月18日，习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上说。

实干者中，少不了建设者的身影。广袤的中国大地上，阡陌纵横，绵延更迭的道路桥梁如同供血的动脉，有力地促进着改革开放以来国民经济和社会事业的飞速发展。

作为中国建筑（2018年《财富》杂志世界500强第23位）的直属公司，中建路桥便是其中一支队伍。

“建桥先锋，筑路尖兵”

中建路桥于1950年冬正式成立，但其历史可以追溯到解放战争中后期。

1948年初，解放战争已由战略防御转入战略进攻，毛主席率领中共中央机关进驻西柏坡，继而“进京赶考”。这条“赶考路”走起来并不容易，旧中国积贫积弱，留下了薄弱的基础。在这种情况下，从陕北通往阜平、阜平通往西柏坡以及西柏坡通往北平的三条“红色道路”，正是中建路桥的建设者们在晋察冀边区交通部门及华北公路总局领导下，修补完成的。这，为中共中央实行伟大战略转移和迎接新中国的成立做出了重要贡献。

新中国成立后，中建路桥先后参加修复和新建了河北省第一条煤沥青路面公路，河北省第一条水泥混凝土路面公路，河北省第一条石油沥青路面公路等多项开创性工程。

中建路桥真正大放异彩，则是在改革开放年代。

中国改革历程中，少不了建设者参与。1994年11月5日，中建路桥参与修建的京石高速公路双幅竣工，就此拉开了河北省高速公路建设的大幕。此后，中建路桥参与修建京张高速、石安高速、石太高速、石黄高速等，并先后捧回首届“中国土木工程詹天佑奖”和“国家科技进步一等奖”，被河北省领导赞为“建桥先锋，筑路尖兵”。

进入21世纪，从小兴安岭到珠江南岸，从鸭绿江边到青藏高原，中建路桥参建的高速公路百余条，遍布全国近30个省区，多次荣获“中国建筑工程鲁班奖”“中国土木工程詹天佑奖”等奖项。

在海外工地，这群建设者也留下了诸多贡献。

在马达加斯加，被称为“一朵马中友谊之花”的二号公路，像一条彩带飘舞在千沟万壑之间，把这个世界第四大岛点缀得更加美丽多姿。过去，这条路是连接首都塔那那利佛和全国第一大港塔马塔夫市的重要交通干线，但由于年久失修，已远远不能满足运输的需要。该国曾先后向10多个西方国家求援，由于沿线经过多处泥沼地段，并且地形复杂、工程艰巨，都被拒绝。1976年3月，中马两国签署了《关于本腊芒加至昂德拉努南邦古公路会议纪要》。交通部、外经部与河北省革命委员会决定这项援建任务由河北省交通局负责，河北省交通局又将工程委托以河北省交通工程大队（当时中建路桥的名称）为主实施，由此拉开了长达八年的援建施工。

援外人员克服多雨潮湿、蚊叮虫咬、气候炎热、语言不通等重重困难，经过艰苦卓绝努力，终于胜利完成任务。交通部援外专家说，“二号公路工程量之大，是中国公路援建项目中所罕见的。”1985年12月，马达加斯加前总统在通车剪彩仪式上称二号公路是“马中友谊之路”，并授予中建路桥援建老前辈臧延昌、康风伟、齐中晓等三人马达加斯加国家最高“骑士勋章”。这项工程也获得马达加斯加国家工程奖。

服务“京津冀协同发展”

作为河北企业，中建路桥在京津冀协同发展中发现了全新历史机遇。

11月13日，太行山高速公路西阜保定段全线主体工程全部竣工，为年底通车打下了坚实基础。这条高速公路主线全长23.963公里，建成通车后，驾车仅18分钟即可通行全程。

为了这18分钟，中建路桥集团先后出动近千名员工和2000多台机械设备，奋战了900多个日日夜夜。为了这24公里主线，甚至修整出了91公里的便道。

“太行山高速西阜保定段沿途都是山岭重丘区，如果没有便道，机械设备和物资根本运不到施工地点。这对项目前期勘测提出了很高的要求，如果勘测不准确、设计不科学，就会有安全隐患。”该项目指挥长王凯介绍。

为确定一条距离最短、挖方最少、通行最好、路基最坚的便道路线，施工人员扛着几十斤重的测量仪器，抱着厚厚的施工图纸，在“山羊都去不了”的深沟险壑和峰峦叠嶂中往返穿行十多次。

今年10月29日，由中建路桥建设发展公司等子企业承建的曲港高速公路一期工程正式通车，全线互通式立交共8座，同期建设4条互通连接线，共计36.4公里。这些互通建设，使得京昆、京港澳、大广三条高速公路相连。就此，保定境内“条条大路通北京”。

“因为工作原因，我经常从安国去北京，过去驾车需要3个多小时，现在我可以直接由曲港高速公路走京港澳高速公路去北京，大大节约了行车时间。”一位当地市民说。

曲港高速公路的建成将助推3市7县19个乡镇100多个村庄的经济发展，为中国西部地区、河北省北部地区和冀中地区又添了一条“东出西联”出海的快速通道，结束了冀中南部东西向和安国、博野无高速公路的历史。

在雄安新区建设过程中，也少不了这样的建设者。2017年6月，中建路桥设立中建路桥（雄安）总部，为主动投身新区建设，实现“深耕京津冀”和超常规跨越式发展、构筑基础设施建设大格局，迈出了第一步。

为“一带一路”添砖加瓦

2017年11月5日，京新高速吉兰泰连接线路面工程全线贯通。这条公路全长93公里，横穿乌兰布和沙漠，不仅是G7京新高速沿线经济带辐射的重要延伸脉络，更属于“一带一路”重点工程。

2015年，当中建路桥的建设者来到这里时，迎接他们的是没水、没电、没信号的“三无极地”。

“既然咱来了，管他什么难不难、苦不苦的，咱就要把活干得最好最漂亮就够了！”为了抢抓时间加快进度，场站建设项目经理袁冬晨把大伙叫到一起开了个短会。工程进场初期正值春季戈壁滩沙暴频袭，而建设时间又很紧迫。

会后，第一批过来的十几人便分成两个班组，明确分工后，在不停歇的沙暴中开始了没日没夜的场站临建。一个半月后，分布在93公里作业沿线中的四个场站建成，并迅速投入运行。

夏季来临，施工时气温常常升到近40摄氏度甚至更高。作业现场，滚热的沥青带来令人窒息的热浪。一个白班下来，只要皮肤裸露在外就一定会起皮发痒，夜里回了项目部，总能看到一堆人在挠痒痒。大家戏称，这是“蜕皮进化”。然而，无人因此退却。

离最后交工贯通不足百日时，建设者们又组织进行了一次“赶比超”决战誓师活动，在施工倒计时的百天里赶超进度，创造出了“京新速度”。

伴随着中国持续扩大开放，尤其是“一带一路”倡议在世界各地落地生根，中建路桥也走出国门，用优势基建技术为“一带一路”沿线国家架桥铺路。

在菲律宾，中建路桥先后参与了卡瓦、巴亚湾、卡尔卡特、马东、卡丹环岛3B等5条公路项目的建设，累计完成公路工程150余公里。其中2014年竣工的马东公路项目荣获菲律宾工造部“国家质量奖”，2016年竣工的卡丹环岛3B项目获得菲律宾卡丹省“样板工程奖”。

今年10月，中建路桥承建的“印尼万鸦老——比通收费公路”项目ALUR桥P3墩柱的滑模施工顺利封顶。印尼工程部确认，滑模施工在印尼桥梁施工史上尚属首次。这一项目是印尼北苏拉威西省的首条高速公路，是印尼“三北综合经济走廊”建设的国家重点工程，是中国“一带一路”倡议沿线国家工程项目，备受印尼政府及社会各界的关注。

如今，中建路桥已走过近70年历史，打造着越来越多的百年基业，也与整个国家一道，在改革开放再出发中，砥砺前进。

(责编：袁勃)