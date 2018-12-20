美联储今年第四次加息 符合市场普遍预期

新华社华盛顿12月19日电（记者杨承霖 高攀）美国联邦储备委员会19日宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到2．25%至2．5%的水平。这是美联储今年以来第四次加息，符合市场普遍预期。

自2015年12月启动本轮加息周期以来，美联储已加息9次，并开启缩减资产负债表计划，以逐步退出金融危机后出台的超宽松货币政策。（完）

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