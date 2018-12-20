加快推动新一代信息技术发展 工信部总经济师提出四点建议

人民网北京12月20日电 （朱江）据中国信息通信研究院消息，日前，中国信通院ICT深度观察大型报告会暨白皮书发布会在京召开。工业和信息化部总经济师王新哲指出，改革开放40年来特别是党的十八大以来，在党中央的正确领导下，我国信息通信业发展迅猛，为国民经济和社会发展注入了强大活力。
王新哲认为，突出表现在：一是信息通信网络覆盖全国；二是信息通信技术跨越发展；三是互联网经济迅猛发展；四是支撑带动能力稳步增强。
这些成就，充分反映了我国信息通信技术强劲的发展态势，也充分体现了我国在信息通信技术方面强大的发展优势。作为行业主管部门，工信部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚决落实党中央、国务院的决策部署，立足制造强国、网络强国建设全局，加快推动新一代信息技术发展，为建设现代化经济体系、促进我国经济实现高质量发展，作出积极的贡献。
王新哲就行业下一步发展提出了四点建议：一是坚持固定与移动同步，提升网络支撑能力；二是坚持线上与线下互动，提升融合引领能力；三是坚持政府与社会协同，提升行业监管能力；四是坚持制度与技术并举，提升安全保障能力。
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