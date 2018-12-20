金融委：加快建设市场化、法制化的资本市场

经济日报-中国经济网北京12月20日讯 金融委办公室召开资本市场改革发展座谈会，金融委办公室副主任刘国强主持座谈会。会议指出，当前资本市场风险得到较为充分的释放，已具备长期投资价值，改革面临比较好的有利时机。资本市场改革要更注重提升上市公司质量，强化上市公司治理，严格退市制度。要强化信息披露制度，切实做好投资者保护。要坚决落实市场化原则，减少对交易的行政干预。要借鉴国际上通行做法，积极培育中长期投资者，畅通各类资管产品规范进入资本市场的渠道。监管部门要加强与市场沟通，积极倾听市场声音。

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