商务部：将进一步加大对西部开放支持力度

新华社北京12月20日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰20日表示，今年以来西部地区吸收外资呈现良好势头，前11个月实际使用外资同比增长近20%，下一步将多措并举加大对西部地区的开放支持力度。

商务部数据显示，今年1-11月，西部地区实际使用外资以美元计同比增长了19.9%，高技术产业增长了32.1%，高技术制造业增长了86%。

我国西部地区吸收外资的快速增长是西部地区对外开放水平显著提升的一个缩影。高峰在当日召开的例行发布会上说，随着“一带一路”等国家重大战略的实施，西部地区正逐步从原先对外开放的腹地走向对外开放的前沿。西部地区认真贯彻落实国家出台的一系列鼓励外资政策，吸收外资呈现良好势头。

高峰说，下一步，商务部将加大对西部开放的支持力度，继续支持西部地区参与共建“一带一路”，将自贸试验区打造成改革开放的新高地，鼓励引导外资更多投向西部地区等，在全国推动形成陆海内外联动、东西双向互济的高水平全面开放新格局。

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