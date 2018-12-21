原标题：详解新个税工薪预扣法： 月收入暴增不再担心多扣税

当看到12月工资单上缴纳个人所得税（下称“个税”）4000多元时，王小姐很心疼。她告诉第一财经记者，有一笔近2万元的年度奖金在这个月发放，导致本月个税金额暴增，是平时的两三倍。

类似情况有不少工薪族都碰到过，由于公司将某笔收入集中在某个月进行发放，导致职工当月的个税金额暴增。然而，这种情况在2019年将不再发生，因为新的个税法采取了按年纳税，工资薪金个税预扣预缴采用了累计预扣法。

与以往按月缴纳个税不同，将在2019年正式实施的新个税法，首次明确了将工资薪金、劳务报酬、稿酬和特许权使用费四项收入按年度综合计税。不过，新税法同时也允许按月或按次预扣预缴税款，最终居民个人工资薪金预扣预缴方法确定为累计预扣法。

20日，国家税务总局公布了《关于全面实施新个人所得税法若干征管衔接问题的公告》（下称《公告》），其中在最为工薪族关注的居民个人工资薪金预扣预缴计算方法方面，明确了扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时，应当按照累计预扣法计算预扣税款，并按月办理全员全额扣缴申报。

国家税务总局相关负责人解释，累计预扣法，主要是通过各月累计收入减去对应扣除，对照综合所得税率表计算累计应缴税额，再减去已缴税额，确定本期应缴税额的一种方法。

新的个税法对工资薪金采取累计预扣法，与之前有何不同？

中国国际税收研究会学术委员汪蔚青告诉第一财经记者，在2018年之前按月代扣代缴个税时，个人每月工资不一样，税负就不一样，上一个月税负与下个月无关。一些公司的财务人员为避免员工某个月税负过高，会把一笔收入平摊到各个月份进行发放。

汪蔚青表示，而2019年新的个税法采用综合所得按年纳税，并在预扣预缴环节采用累计预扣法后，全年收入无论怎么分配到各月，这一年的整体纳税额都是相同的。因此，单位财务人员不用再操心怎么在各月中分配收入了，而从全年来看，个人负担是一样的，也更加公平合理。

她做了一个数据测试印证了自己的观点。假设年收入总额12万元、三险一金1000元/月，免征额5000元/月，暂时不考虑其他扣除因素情况下，按照累计预扣法计算发现，当每个月收入均是1万元的情况下，12个月个税税额前低后高，最终应纳税额是2280元；当每个月收入不同，但年收入累计12万元时，尽管每个月纳税额不同，但是个税总额依然是2280元。

武汉一家公司财务总监告诉第一财经记者，采用累计预扣法，对工薪阶层来说是利好，累计扣除额、速算扣除数都是按年来，这相当于前几个月多数人的应纳税所得额，可能适用比较低档税率，对于明年春节公司发放双薪的个人来说，税负会比较低，甚至不少人可以不用交税。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红对第一财经分析，对以前每个月工薪收入比较均衡的人而言，明年工资薪金个税采取累计预扣法影响并不大。但对那些收入波动较大的人来说，确实能起到节税效果。因为新个税税制是综合所得按年纳税，累计预扣法可以实现个人税负渐进性，收入越高税负越高，税负能够非常真实地反映你的收入情况，很好地均衡了收入波动情况，并减少预扣预缴跟年末汇算清缴之间的差异。

上述负责人表示，累计预扣法，一方面对大部分只有一处工资薪金所得的纳税人，纳税年度终了时预扣预缴的税款基本上等于年度应纳税款，因此无须再办理自行纳税申报、汇算清缴；另一方面，对需要补退税的纳税人，预扣预缴的税款与年度应纳税款差额相对较小，不会占用纳税人过多资金。

(责编：杨曦、仝宗莉)