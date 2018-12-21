原标题：中国资本市场风险得到较为充分释放

本报讯（记者 程婕）昨日，人民银行副行长、国务院金融稳定发展委员会办公室副主任刘国强主持部分商业银行、证券公司、保险机构、信托公司、基金公司负责人座谈会，听取对当前资本市场改革发展的意见建议。与会代表围绕提升资本市场战略地位、完善资本市场制度、培育资本市场投资群体等方面提出了促进资本市场稳定健康发展的具体建议。会议认为，中央明确提出，要建立市场化、法制化的资本市场，金融部门要加紧行动。当前资本市场风险得到较为充分地释放，已经具备长期投资价值，改革面临比较好的有利时机。与会代表认为，资本市场改革已经形成高度共识，即将进入一砖一瓦的实施阶段，将加快推进。下一阶段，资本市场改革要更加注重提升上市公司质量，强化上市公司治理，严格退市制度。要强化信息披露制度，切实做好投资者保护。要坚决落实市场化原则，减少对交易的行政干预。要借鉴国际上通行做法，积极培育中长期投资者，畅通各类资管产品规范进入资本市场的渠道。监管部门要加强与市场沟通，积极倾听市场声音。

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央行：银行迟交、欠交存款准备金要受罚

本报讯（记者 程婕）银行若迟交、欠交准备金或者迟报、错报存款准备金考核相关材料，都将受到央行处罚。昨天，央行发布《关于加强存款准备金管理有关事项的通知》（下称《通知》）提出，要求加强存款准备金管理，改进存款准备金交存基数监督方式，进一步规范对存款准备金违规行为的处罚。

《通知》称，人民银行分支机构要督促金融机构完善业务系统，提高存款准备金交存基数报送质量，有条件的金融机构从其业务系统中直接导出一般存款数据，提交中央银行会计核算数据集中系统（ACS），防止手工填报数据出现差错。同时，运用科技手段提高审核效率，加大非现场检查和现场检查力度，及时发现存款准备金交存基数差错，防止存款准备金实际欠交。

《通知》进一步规范对存款准备金违规行为的处罚，减少自由裁量成分，根据金融机构违规情形和有关法律规定，提出不同处罚标准。

金融机构两年内首次欠交存款准备金、欠交金额在交存基数3%以内且及时补足的，不予处罚，采取约谈、警示等督促改进。

两年内首次欠交存款准备金、欠交金额在交存基数3%以上但及时补足的，就欠交金额按万分之六的比例处以最低不低于1万元、最高不超过20万元的罚款。

两年内第二次欠交存款准备金、欠交金额及时补足的，对商业银行、农村合作银行等从轻处罚，对政策性银行、非银行金融机构减轻处罚。

两年内第三次及三次以上欠交存款准备金，或欠交金额未及时补足的，对商业银行、农村合作银行等从重处罚，对政策性银行、非银行金融机构进行处罚。

金融机构迟报、错报存款准备金考核相关材料也将受罚。两年内首次迟报、错报且及时改正的，不予处罚，采取约谈、警示等方式督促改进。

两年内第二次迟报、错报且及时改正的，对商业银行、农村合作银行等从轻处罚，对政策性银行、非银行金融机构减轻处罚。两年内第三次及三次以上迟报、错报，或有主观故意的，对商业银行、农村合作银行等从重处罚，对政策性银行、非银行金融机构进行处罚。

金融机构迟报、错报存款准备金考核相关材料，造成存款准备金实际欠交的，发现一次视同欠交一次，按迟报、错报存款准备金考核相关材料与欠交存款准备金中较重的情形进行处罚。

金融机构因外部不可抗力因素导致欠交存款准备金或迟报、错报存款准备金考核相关材料，能提供相关证明的，可依法免于处罚。

(责编：仝宗莉、杨曦)