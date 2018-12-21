原标题：办理不动产登记手续将不须提供户口簿原件

日前，自然资源部梳理出了11个群众办事的堵点，涉及不动产登记、规划许可等领域。自然资源部不仅针对各项问题逐项细化明确了解决标准，提出了解决路径并提供了参考案例，还表示，要在未来的10余天中解决这些问题。

北京青年报记者注意到，该通知中特别提到了某些证件办理时要精简申请材料，比如在办理不动产登记时，不得要求申请人提供身份证、营业执照、户口簿复印件，除户口簿作为身份证明材料的以外，不得要求提交户口簿原件。

此前，如果个人想要办理不动产登记，需要提供身份证复印件、户口本复印件以及一些购房时缴纳税款的发票等资料，还需要身份证原件和户口本原件来证明身份。

同时精简的还有办理建设工程规划许可证的申请材料，通知中明确，之前在同一个部门办理其他手续已提交营业执照复印件等资料的，通过系统推送，不再作为申报要件。不仅如此，自然资源部要求各部门之间要加强信息共享。通过政府共享数据交换平台、部门间专线连接等方式，加强与市场监管、公安、税务等部门信息共享。

按照自然资源部的要求，各级自然资源主管部门要夯实数据基础，严格规范不动产登簿行为，提高不动产登记信息质量和完整性，相关部门需要核验不动产权证书信息的,不动产登记机构要积极提供登记簿信息共享服务，为企业和群众办理不动产登记、规划许可、税收、企业注册等业务提供便利。

此外，各级自然资源主管部门要严格规范不动产登簿行为，提高不动产登记信息质量和完整性，相关部门需要核验不动产权证书信息的，不动产登记机构要积极提供登记簿信息共享服务，为企业和群众办理不动产登记、规划许可、税收、企业注册等业务提供便利。

对于依法行政，自然资源部强调，办理不动产登记时严禁要求申请人提供没有法律法规依据的证明或其他申请材料。要进一步优化不动产登记流程，实行不动产交易、登记、税务“一窗受理、并行办理”。

在中原地产首席分析师张大伟看来，不动产登记流程简化，减少了购房者的等待时间。张大伟指出，不仅仅是不动产登记，现在各部门在为民服务、简化程序上，都在积极推动。“过去一年北京不动产登记就出台了多次简化政策，包括购房资格核验从过去的10个工作日到现在的一个工作日。对于交易双方来说，都减少了时间提高了效率。”文/张蕊

(责编：仝宗莉、杨曦)