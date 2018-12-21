2018全球癌症统计数据出炉 10大致癌因素9个你能避开

原标题：10大致癌因素 9个你能避开

近日，美国癌症学会官方期刊发表了《2018年全球癌症统计数据》报告，这篇文章评估了185个国家中36种癌症发病率和死亡率。根据数据，肺癌发病率高居不下，在女性中乳腺癌占据榜首。

“统计报告”中有这样几个数据值得注意：

全球每新增100个癌症患者，中国人占21个

相当于我国每天有超过1万人确诊癌症，平均每分钟有7个人得癌症。

尽量避免这十大致癌因素

有人问，到底为什么会得癌症？其实，癌症是多个因素综合作用的结果。主要包括两大方面，一是外在因素，二是个体自身的因素。这十大致癌因素中，九个都能避开！

环境污染 包括空气污染、水污染、土壤污染等，这是癌症发生的最重要原因之一。

吸烟酗酒 吸烟会增加多种癌症的风险（包括肺癌、口腔癌、喉癌、食管癌、膀胱癌等），酗酒同样会增加患癌风险，主要与消化道癌症的发生有很大关系。吸烟又喝酒，错上加错。

辐射暴露 主要包括电离辐射和紫外线辐射，都属于物理性致癌因素。

病毒感染 某些细菌与病毒的感染与癌症的发病也相关，比如，乙型和丙型肝炎病毒感染与原发性肝细胞癌有关。

缺乏运动 久坐加上饮食无节制，体内积聚多余的脂肪，造成超重肥胖，增加乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌、结肠癌等的风险。

饮食不当 一是饮食结构不合理，二是不良饮食习惯，比如暴饮暴食，饮食无规律等。

生活方式 很多癌症的发生也与不良的生活方式有一定的关系，比如熬夜。

心理因素 关于癌症发生与心理因素的关系目前尚不明确，但长期精神萎靡或长期处于负面情绪中，确实可能带来健康问题。

滥用药物 某些药物的不恰当滥用可能无形中使治疗用药变身成了一种致癌剂，特别是长期大量使用。

遗传因素 某些癌症确实存在遗传倾向，比如乳腺癌、结直肠癌等。但必须注意，癌症不会直接遗传，只是癌症易感性的遗传。 据人民日报公众号

(责编：仝宗莉、杨曦)