我国去年快递业务量完成400.56亿件 居世界第一

经济日报-中国经济网北京12月21日讯 在交通运输部今天举行的例行记者会上，交通运输部新闻发言人吴春耕介绍说，2017年快递业务量完成400.56亿件，连续多年稳居世界第一。

吴春耕说，我国在运输服务方面保障能力显著增强。目前我国的运输量位居世界前列，用数字来说明：2017年，全社会完成客运量184.9亿人、旅客周转量3.3万亿人公里，分别是1978年的7.3倍和18.8倍；完成货运量472亿吨、货物周转量20万亿吨公里，分别是1978年的14.8倍和19.4倍。截至2017年底，我国铁路旅客周转量、货运量居世界第一，公路货运量及周转量居世界第一，民航自2005年起航空运输总周转量(不含港澳台地区)已连续13年排名世界第二，港口货物和集装箱吞吐量连续10多年保持世界第一。目前全球排名前十的港口中有７个位于我国。

邮政业年服务用户超过1000亿人次，2017年快递业务量完成400.56亿件，连续多年稳居世界第一。城市公共交通2017年全年完成客运量1273.4亿人次。乡镇和建制村通客车率分别达到99.1％和96.5％以上。全国公交专用车道达1.1万公里，快速公交系统(BRT)线路长度达3424.5公里，定制公交、夜间公交等特色公共交通服务产品的新模式不断丰富，网约出租汽车等新业态快速发展。全国城市公共汽(电)车运营线路达到5.7万条。水路国际运输航线和集装箱班轮航线往来100多个国家和地区的1000多个港口，民航定期航班航线达4418条，航线里程达到1082.9万公里(按重复距离计算)，通达内陆224个城市和香港、澳门、台湾地区以及60个国家(地区)的158个城市，全国乡镇快递服务营业网点覆盖率达87.3％。

截至2017年底，公路营运车辆总数达1450万辆，营运客车高档化、舒适化和货运车辆大型化、专业化程度不断提高，全国拥有公共汽电车65.12万辆，拥有出租汽车139.58万辆，水上运输船舶达14.5万艘，船舶大型化、专业化和标准化发展趋势明显。民航拥有运输飞机在册架数3296架，通用航空企业拥有在册航空器2297架，邮政业拥有各类汽车29.5万辆，国内快递专用货机100架。

吴春耕说，交通运输是经济社会发展的先行官，也是改革开放的参与者和推动者。40年来，在党中央正确领导下，交通运输始终坚持改革创新、开放发展，始终把自身发展与国家民族命运紧密相联，一代代交通人逢山开路、遇水架桥，勇当改革开放的开路先锋和时代尖兵，开拓了交通运输改革创新发展的新局面。特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，交通运输行业紧紧抓住历史机遇，改革开放步伐不断加快，成功实现了从“瓶颈制约”到“初步缓解”，再到“基本适应”经济社会发展的重大跃升，一个走向现代化的综合交通运输体系已经展现在世界面前。

(责编：白宇)