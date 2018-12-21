三峡电站年发电量首次突破千亿千瓦时

新华社北京12月21日电（记者侯雪静 李思远）12月21日8时25分21秒，三峡工程在充分发挥防洪、航运、水资源利用等巨大综合效益前提下，三峡电站今年累计生产1000亿千瓦时绿色电能，创国内单座水电站年发电量新纪录，为维护长江安澜、促进长江经济带发展发挥了基础保障作用。

三峡电站是当今世界上最大水电站，总装机容量2250万千瓦，位居世界第一，年设计发电量882亿千瓦时，是我国“西电东送”和“南北互供”的骨干电源点。

中国长江三峡集团有限公司总经理王琳介绍，今年汛期以来，长江上游流域降水总体偏丰。在水利部、长江防总、国家电网、南方电网等单位的大力支持与帮助下，三峡集团精心组织，科学管理，提升流域水雨情精准预报能力，提高流域梯级电站联合调度能力，实现中小洪水资源化。2018年，三峡电站机组全开运行时间达1184.37小时，满负荷运行时间达352.38小时，累计节水增发52亿千瓦时。

据统计，1000亿千瓦时绿色电能，相当于节约标煤0.319亿吨，减排二氧化碳0.858亿吨。如果按照每千瓦时电量产生12元GDP计算，1000亿千瓦时电量可以支撑我国1.2万亿元GDP。

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