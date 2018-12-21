新时代中国经济发展的重要特征，是由高速增长转向高质量发展、从量的扩张转向质的提升。党的十九大报告提出，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强我国经济创新力和竞争力。

推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，离不开经济体系中的微观主体——企业的作用。企业的发展状况决定着整个经济体系的活力，只有各个企业都积极追求质量变革、效率变革与动力变革，才能最终推动整个经济体系的质量变革、效率变革和动力变革。企业的发展离不开企业家，离不开企业家精神的作用。有效发挥企业家精神，是企业发展有活力的前提条件。从这个意义上看，实现经济的高质量发展，离不开追求质量变革、效率变革、动力变革的企业家和企业家精神的作用。一定程度上，企业家精神是未来我国经济发展质量提升、效率提升和动力提升的重要催化剂。正是因为企业家精神的重要作用，习近平总书记早在2014年亚太经合组织工商领导人峰会开幕式上的演讲中就指出：“我们全面深化改革，就要激发市场蕴藏的活力。市场活力来自于人，特别是来自于企业家，来自于企业家精神。”党的十九大报告中进一步强调：“激发和保护企业家精神，鼓励更多社会主体投身创新创业。建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。”

高质量发展呼唤企业家精神，这个企业家精神将实现质量变革、效率变革和动力变革作为主要追求，是与我国当前及今后一个时期实现经济高质量发展的历史要求高度契合的。

首先，这一企业家精神的核心特征是创新精神。企业家精神的灵魂是创新，而创新是引领发展的第一动力，企业家不断创新，才推动了经济的飞跃式发展。企业家独特的创新精神，使得企业家具有对生产要素进行革命性、破坏性、创新性的配置能力，通过管理创新、组织创新，能够提升企业范围内资源配置的效率。长盛不衰的企业大都十分注重创新，即使在处于市场主导地位时也不止步，主动推进各方面变革和创新，以获得持续的竞争优势。相反，有的企业没有始终坚持创新，导致一度领先的核心产品成为进一步创新的障碍，最终被市场淘汰。

其次，这一企业家精神倡导家国情怀、民族责任感、历史使命感。我国的企业家精神强调国家富强、民族复兴与企业自我发展的高度统一，因此企业家在注重发展企业的同时，还会积极履行社会责任，积极投身“三大攻坚战”，为防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治作出应有贡献。

再次，这一企业家精神强调创新精神和工匠精神的深度融合。企业家天生具有的颠覆式创新精神是保持经济长期增长活力的原动力，这已经得到理论和实践的充分验证。而以精益求精、追求卓越为核心的工匠精神则是高质量产出的有力保障，甚至是企业发展、经济社会进步的源头和内生动力。在数字经济时代，工匠精神不再局限于实体化领域的生产，已经内化于包括虚拟经济、数字经济在内的各种虚拟化、数字化的生产和服务之中。在追求工匠精神的基础上成长起来的企业，其创新更具开放性和持久力。在我国经济发展新时代，在追求高质量发展的过程中，企业家将工匠精神注入全产业链条的各个环节，能够回归至提高产品或服务核心竞争力的初心，有利于在企业微观层面、产业中观层面逐渐实现从“重量”到“重质”的转型升级，最终推动我国经济发展实现从“中国速度”向“中国质量”的历史性跨越。

最后，这一企业家精神是敢闯敢试和规则意识的深度融合。优秀的企业家敢为人先，敢于打破固有的舒适区，具有捕捉消费需求新变化的市场应变能力，体现出敢闯敢试、敢为天下先、敢于承担风险的企业家精神，但企业家的敢闯敢试并非不受约束，前提是要遵守法律和道德的约束。高质量发展阶段的企业家精神，强调规则意识、遵循市场规律、遵从法律规范、强化契约精神，更加注重守法经营。

优秀的企业家及其企业家精神是极为稀缺的社会资源，是推动经济高质量发展的重要动力源。为了更好地激发和呵护具有上述特质的企业家精神，需要从以下方面创造条件、营造环境：一是构建亲清新型政商关系，厚植适宜的制度和环境土壤，让企业家真正愿意也能够甩开膀子放手干。关键在于落实市场准入负面清单制度，建立激励相容的容错机制。二是完善法治体系，尤其是推动完善财产权保护方面的法律规定，切实保护市场主体的经营自主权。三是强化政务诚信，推动地方政府强化诚信履约意识，切实保护产权和企业家合法权益。四是保护知识产权，建立长效的知识产权保护制度，提高维权保护的便利性，降低维权保护成本。（作者：张蕴萍，系中共山东省委党校〔山东行政学院〕副教授）

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