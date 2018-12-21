许泽玮：总书记再次强调“毫不动摇”让民营企业家非常暖心

12月18日上午，我在人民大会堂现场聆听了习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话。作为一名党员企业家、青年创业者，能参加这次重要的会议，我无比荣幸、非常激动，在重大政治活动中总有民营企业家的身影，这本身也体现了我们党同民营企业是血脉相连的。总书记一个半小时、一万三千多字的讲话，澎湃豪迈、思想深邃、继往开来、高屋建瓴、启人深思、催人奋进，让我有更大的动力将自己的梦想融入中华民族伟大复兴的中国梦中去，努力创新创业，以骄人的成绩向党和祖国交出自己的答卷。

作为十八大之后发展壮大起来的企业的负责人，我们受益于改革开放在近六年焕发出的全新生命力，我们的创业企业一出生就风华正茂，六年来取得跨越式发展。我感恩党和国家、感恩时代，也愿意以我全部的智慧和力量，参与创新驱动发展等重大国家战略，助力疏解非首都核心功能等重大工程，参与精准脱贫等攻坚战，投身光彩事业、和平发展事业、文化教育事业，致力于为中小企业全生命周期的发展需求服务。

总书记在讲话中再次提到“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”，继续强调了中央对民营经济一如既往的鼓励与支持，也让我们非常暖心。当前，一些否定民营经济的论调喧嚣尘上，作为党员企业家我们也要敢于亮剑，在中央的支持下，最重要是做好自己的事，民营经济在新时代的蓬勃发展，是对谬论最有力的驳斥。

总书记讲“我们这么大一个国家，就应该有雄心壮志。”作为新当选的团中央委员，作为在新时代创业的大国青年，我也有这样的雄心壮志——在党的指引下，不用扬鞭自奋蹄，度过波澜壮阔的一生。如今，民族复兴的伟大梦想给我们这一代青年无比广阔的舞台，我们要像总书记所说的那样，绝不犹豫不决、徘徊彷徨，绝不骄傲自满、固步自封，唯有自强不息，不懈努力、持续奋斗、行稳致远，才能在进行伟大斗争、完成伟大工程，成就伟大事业、实现伟大梦想的过程中勇立潮头，做好社会主义的合格建设者和可靠接班人！（许泽玮，作者系团中央委员、北京市人大代表、延庆区工商联主席、中国和平发展基金会理事、厦门银行独立董事、91科技集团董事长）

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