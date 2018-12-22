原标题：证监会对3宗中介机构违法案 作出行政处罚

近日，证监会依法对东方花旗未勤勉尽责案作出处罚，责令东方花旗改正，没收业务收入595万元，并处以1785万元罚款，对直接负责的主管人员郑剑辉、蔡军强给予警告，并分别处以10万元罚款；依法对中天运所未勤勉尽责案作出处罚，没收中天运所业务收入66万元，并处以198万元罚款，对直接负责的主管人员朱晓崴、李朝阳给予警告，并分别处以5万元罚款；依法对银信评估未勤勉尽责案作出处罚，责令银信评估改正，没收业务收入100万元，并处以300万元罚款，对直接负责的主管人员梅惠民、李琦给予警告，并分别处以5万元罚款，对直接负责的主管人员龚沈璐给予警告，并处以3万元罚款。

在上述案件中，东方花旗作为粤传媒收购香榭丽项目财务顾问，在尽职调查中未勤勉尽责，存在未制定尽职调查清单、未全面评估风险、对收入及应收账款核查程序缺失等违反《财务顾问管理办法》的行为，所出具的《财务顾问报告》存在虚假记载。

中天运所作为粤传媒收购香榭丽项目审计机构，在审计过程中未勤勉尽责，存在未保持应有的职业谨慎和职业怀疑、未严格执行风险评估程序、未执行恰当的进一步审计程序等违反《审计准则》的行为，所出具的《审计报告》存在虚假记载。

银信评估作为保千里电子相关项目的评估机构，在评估业务实施过程中未勤勉尽责，存在未对相关协议适当关注并实施有效评估程序、评估底稿收集不完整等违反《资产评估准则》的行为，所出具的《评估报告》存在误导性陈述。

证监会新闻发言人常德鹏12月21日表示，各类中介机构是资本市场投资经营活动的重要参与主体，其提供的保荐、审计、法律、评估、财务顾问等专业服务共同构成了资本市场建设的重要制度支撑，通过证券公司等市场中介机构勤勉、专业、审慎的核查工作可以有效防范各类欺诈行为发生，有力提升信息披露质量，充分保障投资者知情权，进一步推进资本市场的健康有序发展。现实中存在个别中介机构罔顾法律责任和社会信赖，盲目热衷业务招揽，片面追求业务规模，淡漠诚实守信，怠于勤勉尽责，忘悖职业操守，背弃市场信赖，为各类欺诈行为大开方便之门，必须严惩纠偏。

常德鹏表示，证监会将持续以强有力的监管执法，督促各类中介机构恪守资本市场“看门人”初心，牢固树立合规意识，坚持诚信经营，切实履行法定义务，进一步规范行业发展秩序，保障投资者合法权益。

(记者 苏诗钰)

(责编：董晓伟、王倩)