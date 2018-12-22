报告显示：年轻消费力推动互联网新行业发展

第一财经商业数据中心(CBNData)联合天猫、苏宁易购、喜马拉雅等20余家机构20日在上海发布《2018中国互联网消费生态大数据报告》。报告显示，90后的线上消费者人数在2017年达到42%，同时，线上人均消费持续走高，是本轮消费升级的重要驱动力。作为互联网时代的原住民，以“90后”为代表的年轻消费群体不再具有整齐划一的特征，他们的职业观、生活观和消费观更为个性，展现出兴趣优先、注重体验、理性消费等多元特征，而这些都影响着互联网消费的未来走向。

“今年是个很特别的年份，最后一批90后也已经18岁。他们出生在互联网的襁褓之中，这个社会即将分成两类人。年轻人，和想要年轻的人。”CBNData总经理黄磊说。

报告显示，90后有明显的超前消费意识，信用消费习惯已经养成，是线上消费分期付款的核心人群。

CBNData首席数据洞察官陈湛表示，“他们的消费更有鉴别力，是跨境电商的主要消费力，跨境购买的品类也越来越丰富，与此同时他们信用消费有节制，75%的90后都不会将花呗额度用完。”

《报告》还总结出年轻消费力推动下的互联网消费八大趋势，分别是:原创消费大众化、内容付费多元化、颜值经济爆发、粉丝经济迭代、宠物消费升级、社交消费“圈子”化、租经济深入渗透、懒人经济全面展开。

报告显示，年轻人也是观影、线下娱乐市场主要消费力。线上票务占比57%，草莓音乐节的用户占86.52%。同时，千禧一代朝向理想生活的消费变得多层次化。蚂蚁金服副总裁陈亮对此强调:“这不是消费降级。中国广袤的三四五线城市也会慢慢发展起来，成为消费的一片主力区域。40%的支付宝用户来自三四线城市，他们的消费能力提升很快。”

陈湛表示，新生代带来新需求和新机遇。在90后逐渐成为消费主力同时，00后蕴藏着巨大消费潜力。其兴趣更多元，对互动性要求更高，群体特征与呈现出的消费偏好，将会成为未来互联网产品升级与变革的全新驱动力。其次，新技术打开新市场，颠覆性互联网技术将催生更多新业态。

报告认为，5G将扩大至工业互联网、社会应用方面。随着AI及物联网深入发展，消费生活智能化升级也将带来新一轮经济增长。

陈湛表示，互联网经济前一轮的增长主要靠人口红利流量增长，企业在下一轮要想的是怎么改善用户体验，在产业端、制造业供应链上做改造，进一步赋能消费互联网，拥抱产业互联网。(记者王淑娟)

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