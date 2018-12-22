让创新底色在改革开放新征程中更加鲜明

“四十载惊涛拍岸，九万里风鹏正举。”12月18日，习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话鼓舞人心，振奋人心，激励人心。习近平总书记指出，“改革开放40年的实践启示我们：创新是改革开放的生命。”

40年来，从实行家庭联产承包到农村承包地“三权”分置，从兴办深圳等经济特区到共建“一带一路”，从设立自由贸易试验区到成功举办首届中国国际进口博览会，中国改革开放的每一次突破和跨越，都是与时俱进的谋划，都是思想解放的成果，都打上了勇于创新、善于创新的时代烙印，都映照着积极应变、主动求变的执政品格。“苟日新，日日新，又日新”，可以说，创新既是40年来改革开放不断取得新成就、开辟新局面、达到新境界的重要方法论，同时也是40年改革开放波澜壮阔伟大实践留给我们的宝贵精神财富。

惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。今天，站在新的历史起点，我们要将改革开放进行到底。在这一进程中，创新不仅是照亮我们前路的灯塔，更是我们劈波斩浪的动力、事业发展的引擎，也是每一名改革开放实干者身上愈加鲜明的底色。

坚持创新，就要勇于解放思想。实践发展永无止境，解放思想永无止境。改革开放每前进一步，都有思想解放做开路先锋。思想是行动的先导，只有坚持理论联系实际，勇于激流勇进、乘势而上，及时廓清困扰和束缚实践发展的思想迷雾，改革才能轻装上阵，开放之门才会越开越大。

坚持创新，就要敢于破旧立新。创新既是破旧制，也是辟新局，正所谓不破不立。破，需要勇气；立，需要智慧。破，需要眼光；立，需要定力。一路走来，我们打破了一个又一个禁锢、一个又一个藩篱，靠的是创新的勇气；走向更美好的未来，战胜一切艰难险阻，仍需要不断创新。历史告诫我们，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被无情地淘汰。

坚持创新，就要尊重人民的首创精神。人民是历史的创造者。40年来，无数改革的成功路径都是从基层的大担探索中来。在新的征程中，唯有继续弘扬敢闯敢试、敢为人先的改革精神，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，勇于冲破思想观念的束缚，勇于突破利益固化的藩篱，才能激发改革开放的强劲动力，推动中国航船驶向更加开阔的水域。

坚持创新，就要把创新作为永恒的信念和追求。国家富强起来要靠创新，创新要靠人才。我们要坚持创新是第一动力、人才是第一资源的理念，实施创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快关键核心技术自主创新，为经济社会发展打造新引擎。

“凡益之道，与时偕行”，创新是中华文明亘古常存的文化根基。40年的改革开放实践也充分证明，固步自封是没有发展的，因循守旧是没有出路的。改革开放再启程，我们要继续高扬创新之旗，激发创新活力，在不断创新中创造让世界刮目相看的新的更大奇迹。（经济日报-中国经济网专栏作者 毛同辉）

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