原标题：国家发改委：五方面着力促进形成强大国内市场

新华社北京12月22日电（记者安蓓）国家发展改革委主任何立峰近日表示，要着眼更好满足人民日益增长的美好生活需要，聚焦提高供给体系质量和效益，持续深化供给侧结构性改革，促进形成强大国内市场，着力提升国民经济整体性水平。

全国发展和改革工作会议于21日至22日在北京召开。何立峰在会议上说，要加强重大技术装备补短板，这是一个增长速度很快的庞大国内市场。大力支持关键核心技术攻坚，推动新一代人工智能创新发展。适度超前布局建设重大科技基础设施，进一步完善支持首台（套）示范应用的招投标、政府采购等政策措施。

他指出，要加快传统产业改造提升，这是一个潜力巨大的国内市场。大力推动制造业高质量发展，实施一批制造业技术改造和转型升级重大工程，加大政策支持力度，切实引导和支持土地、金融、创新、人才等要素向传统产业改造提升集聚，促进传统产业向数字化、网络化、智能化升级。特别是要推动加大金融支持力度，为制造业企业技术改造和转型升级提供中长期资金供给。

何立峰说，要着力培育壮大新动能，这是一个成长性很好的国内市场。加强国家创新体系建设，加快全球影响力科技创新中心建设步伐。修订战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，加快建设一批国家产业创新中心。升级各类“双创”平台载体。深入开展服务业综合改革试点，推动先进制造业与现代服务业深度融合。扎实推进国家物流枢纽网络建设。

他说，要聚焦关键领域促进有效投资，这是一个关联性大、拉动带动力强的国内市场。制定基础设施高质量发展的总体战略，加大脱贫攻坚、农业农村、水利、生态环保、社会民生、能源、交通基础设施等领域补短板投资力度。实施一批重大工程，完善重大项目储备和滚动接续机制。

何立峰强调，要加快提供更高质量更高水平的供给，积极拓展消费新增长点，这是一个前景十分广阔的国内市场。加快完善促进消费的体制机制，进一步激发居民消费潜力。加强消费领域基础设施建设，鼓励信息、旅游、体育等服务消费和网购等消费新业态。进一步放宽服务消费领域市场准入，出台实施大力发展养老服务和3岁以下婴幼儿照护服务的政策措施。深入开展家政培训提升行动。

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