原标题：国家发改委：推动全国范围营商环境实现大幅度提升

新华社北京12月22日电（记者安蓓）国家发展改革委主任何立峰近日表示，要以更坚定的决心、更有力的措施加快经济体制改革。深化“放管服”改革，纵深推进“一网一门一次”改革。加快完善具有中国特色的营商环境评价体系，推动全国范围营商环境实现大幅度提升。

全国发展和改革工作会议于21日至22日在北京召开。何立峰在会议上说，要以完善产权制度和要素市场化配置为重点，推进现代市场体系建设、重点行业改革任务落地。扩大混合所有制改革试点范围、支持非公资本参股控股。深入推进电力、油气领域改革。全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革。深入推进国有林场林区和盐业体制改革。

他说，要以“制度+技术”为支撑，深化投融资体制改革；深化价格机制改革，完善成本监审；加强社会信用体系建设；推动公共资源交易平台深入整合共享。

何立峰强调，要进一步提高对外开放水平。高质量高标准高水平建设“一带一路”；全面优化利用外资环境，全面清理取消外商投资负面清单以外领域针对外资设置的准入限制，扩大鼓励外商投资范围，健全外资项目服务机制；推动对外投资健康发展。

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