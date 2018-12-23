我国审计署将承担明年世审大会重要议题

人民网北京12月23日电 （记者齐志明 杨曦）记者从日前中俄两国最高审计机关主要负责人会面活动上获悉：中国审计署全力支持俄罗斯审计院2019年举办世界审计组织第23届大会，并承担议题一“信息技术在促进公共部门管理发展中的作用”的议题主席职责，目前主议题的主论文已经完成并正式发放给各成员国，中国审计署将严格按照计划，与俄罗斯审计员紧密配合，开展后续工作。

据俄罗斯审计院院长阿历克谢·库德林介绍，明年世审大会将聚焦“审计数字化”与“战略审计”两大主要议题，大会预期将形成“莫斯科宣言”。

据悉，在双边合作协议的框架下，中俄审计机关开展了多种形式的交流合作，取得了积极成效。今年9月，在亚洲审计组织大会上，中国审计署审计长胡泽君当选为亚洲审计组织秘书长，俄罗斯审计院也成功当选为亚审理事会成员。对于两国开展合作共同推动地区审计事业发展，胡泽君认为，中俄双方应在制定亚洲审计组织战略发展规划中发挥积极引领作用，在亚洲审计组织能力建设方面发挥更积极作用。此外，俄罗斯即将担任世界设计组织主席，中俄双方可以推动亚审组织与世界审计组织在战略目标及规划、审计准则、能力建设等方面更紧密地合作。

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