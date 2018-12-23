海外人士热议中央经济工作会议 传递积极信号稳定增长预期

中央经济工作会议12月19日至21日在北京举行。会议确定，明年要抓好七项重点工作任务，包括推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场、扎实推进乡村振兴战略、促进区域协调发展、加快经济体制改革、推动全方位对外开放、加强保障和改善民生等。海外专家学者普遍认为，此次会议向市场传递了明确信号，增强了外界对中国经济发展的信心。
韩国成均馆大学中国大学院金融学教授安玉花告诉新华社记者，会议给她印象最深的就是“稳”。她说，会议表明中国政府对目前经济形势有清晰和准确的判断，让外界看到中国应对和解决问题的决心。
马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山说，中央经济工作会议以正面、积极的态度应对经济下行压力，这本身就值得肯定。
日本共同社22日报道说，中央经济工作会议推出大规模减税等支持经济发展的政策，会被亚洲市场视为利好。
就会议提出的明年重点工作任务，荷兰国际集团的分析报告说，此次会议突出制造业高质量发展，制造业将成为中国2019年经济发展的重要引擎。报告预计，中国经济明年将继续保持较为稳定的增长态势。
关于会议提出的促进形成强大国内市场，悉尼科技大学澳中关系研究院首席研究员施训鹏表示，中国经济发展要进一步发掘内需，形成良性“生产—消费循环”，推动可持续发展。他说，消费升级可以扩大内需，营商环境改善可以提高生产效率，两者协同可以形成健康经济的发展模式。
美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇认为，改革开放四十年来，中国在调整经济结构、实现再平衡的道路上取得了巨大进步，在深化改革开放、解决国内挑战方面也显示出了巨大决心。
此次中央经济工作会议还再次强调推动全方位对外开放，提出要放宽市场准入，扩大进出口贸易，推动共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体等措施。
施训鹏表示，中国是全球化的受益者，也深深扎根于全球产业链中，是全球经济的有机组成部分。他认为，中国提出各项维护全球化的主张，既是维护自身经济利益，也是提供全球公共产品的善意举动。
澳大利亚全球基金会秘书长史蒂夫·霍华德表示，中国改革开放是历史非凡成就，在推动国际经贸体系朝更开放、透明的方向发展方面，发挥了重要作用。各国应紧密合作，推进全球化进程。
胡逸山认为，中国的开放对东南亚国家十分重要。他表示，在“一带一路”框架下，中国企业“走出去”能够带来更多发展机会；同时，周边国家也期待打开中国市场。
英国剑桥大学贾奇商学院教授艾伦·巴雷尔表示，中国传递的开放信号无比重要，只有各国携手合作，才能使世界变得更好。
(新华社北京12月22日电 执笔记者：宿亮 参与记者：曹筱凡、何媛、王文迪、林昊、刘春燕、孙晓玲)
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