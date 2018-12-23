原标题：中国经济年会：深化改革开放推动高质量发展

深化改革开放推动高质量发展

——来自2018-2019中国经济年会的声音

12月22日，在由中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库联合主办的“2018-2019中国经济年会”上，与会嘉宾围绕“深化新时代改革开放，为高质量发展注入强大动力”主题畅所欲言，为我国经济社会发展建言献策。

全年6.5%左右增长目标能较好实现

今年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务，我国经济社会发展取得了新的重大成就。

从经济增长来看，国家发展和改革委员会副主任宁吉喆预计，今年我国能够较好实现全年6.5%左右的GDP预期增长目标，实现年初提出的城镇调查失业率5.5%以下的就业预期目标没有悬念。另外，中央财经委员会办公室副主任韩文秀透露，预计2018年我国经济总量将达到约90万亿元。

韩文秀说，主要成绩包括六个方面：一是较好完成宏观调控目标；二是三大攻坚战开局良好；三是供给侧结构性改革深入推进；四是改革开放力度加大；五是妥善应对中美经贸摩擦；六是人民生活水平持续改善。

此外，与会专家认为，在充分肯定成绩的同时，也要看到经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。对此，韩文秀表示，这些问题是前进中的问题，既有短期的也有长期的，要从长期大势认识当前的经济形势，要看到我国经济长期向好的态势不会改变。

仍处于并将长期处于重要战略机遇期

日前举行的中央经济工作会议指出，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来重大机遇。

对此，韩文秀认为，和平发展仍是当今时代主题，也是各国人民的共同愿望。解决各种世界性的难题，需要加强国际合作，比如减贫、气候变化、重大传染性疾病等，在这些领域，中国发挥着不可或缺的作用。

“虽然经济全球化会遇到逆流，但是不会逆转，全球化仍然是世界经济发展的基本趋势，全球经济仍需相互依存。”韩文秀说，如今，全球新一轮科技革命和产业变革正在发生，创新成果层出不穷，随着我国不断深化改革开放，世界各国也希望能够在我国寻找更多的发展机遇。

在新华通讯社副社长刘正荣看来，改革开放40年，我国从计划经济向市场经济转型，取得了人类经济史上不曾有过的奇迹。我国已成为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，外汇储备连续多年位居世界第一。我国经济发展基础前所未有的厚实，有实力应对任何风险挑战。

坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇

中央经济工作会议认为，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。

“这个八字方针是当前和今后一段时期深化供给侧结构性改革，推动经济高质量发展的总要求。”韩文秀说。

国务院发展研究中心副主任王一鸣认为，供给侧结构性改革的出发点是改革，落脚点也是改革，根本出路是深度推进市场化，让市场在更大范围、更深层次上发挥作用。全国政协经济委员会副主任杨伟民也表示，要坚持用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，增强应对不确定性的能力，增强经济发展韧性，保持经济长期向好的基本面。

“制造业是实体经济的主体，是经济高质量发展的关键，是供给侧结构性改革的主战场。”工业和信息化部副部长辛国斌指出，要推动制造业质量变革、效率变革和动力变革，支持国家科技重大专项，在大飞机、航空商务机等领域大力攻关。同时，加快建设制造业创新中心，以市场化模式聚合产业链上下游资源。

中国银行保险监督管理委员会副主席梁涛说，要推动企业债务处置，提高资金使用效率，建立防范企业产能和负债过度扩张的长效机制。

韩文秀认为，总的来看，明年我国经济发展面临的环境更复杂，不确定性更大，风险挑战也更多。同时，我国经济发展的潜力、韧劲和回旋余地也更大。我们要坚持辩证思维，保持战略定力，要坚持必胜的信心，做好应对各种困难和挑战的准备，不畏浮云遮望眼，练好内功，集中精力办好自己的事。

(本报记者 刘坤)

(责编：杨曦、李栋)