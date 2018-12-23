原标题：我国有条件有能力有信心实现高质量发展

在21日至22日召开的全国发展和改革工作会议上，国家发展和改革委员会党组书记、主任何立峰表示，中央经济工作会议全面部署了明年经济工作，发展改革系统要切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，全力以赴推动高质量发展，全力以赴推进现代化经济体系建设，全力以赴深化供给侧结构性改革，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

何立峰表示，当前我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，长期积累的矛盾与新问题新挑战交织叠加，经济面临下行压力，但更要看到，我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，无论从市场空间、发展条件还是制度优势看，完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。

何立峰表示，中央经济工作会议明确了明年经济工作的总体要求，发展改革系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，切实做到“五个坚定不移”：

——坚定不移推动高质量发展。有效发挥高质量发展指标体系“指挥棒”作用，加大实施创新驱动发展战略力度，加快建设现代化经济体系，扎扎实实抓好政策落实，久久为功增强发展韧性。

——坚定不移推进供给侧结构性改革。巩固“三去一降一补”成果，增强微观主体活力，提升产业链水平，畅通国民经济循环，厚植实体经济发展根基。

——坚定不移打好三大攻坚战。着眼全面建成小康社会全局目标，坚持底线思维，抓住主要矛盾，精准施策，攻坚克难，确保如期完成任务，切实增强群众获得感。

——坚定不移深化市场化改革扩大高水平开放。制定出台实施一批既利当前、更利长远的改革开放举措，大力增强市场主体活力，充分调动社会各方面积极性、主动性、创造性。

——坚定不移培育发展国内市场。紧扣社会主要矛盾变化，通过扎实推进高质量发展、深化供给侧结构性改革，不断满足和引领国内市场需求，促进提升中长期发展潜力，推动经济平稳健康可持续发展。

会议明确了明年发展改革工作的8大重点任务，即大力培育发展国内市场、多措并举发展壮大实体经济尤其是先进制造业、保持经济运行在合理区间、扎实有力推进三大攻坚战、坚定不移深化重点领域改革、进一步提高对外开放水平、统筹推进城乡区域融合发展、切实保障和改善民生。

具体来看，在培育发展国内市场方面，将着重加强重大技术装备补短板、加快传统产业改造升级、着力培育壮大新动能，同时聚焦关键领域促进有效投资、加快提供更高质量更高水平供给、积极拓展消费新增长点。

在切实支持民营经济发展方面，除了通过加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法、切实将弘扬和保护企业家精神各项政策落到实处等举措外，将制定实施支持民营企业改革发展的意见，开展排斥限制民营企业招投标问题专项整治，大力破解民营企业融资难题，实施更大力度降成本举措。

在推进三大攻坚战方面，将综合施策防范化解重点领域风险，着力打赢脱贫攻坚战，推动污染防治取得新成效。

何立峰说，发展改革系统要充分履行宏观管理和经济综合协调部门职责，落实宏观政策要强化逆周期调节、结构性政策要强化体制机制建设、社会政策要强化兜底保障功能的要求，加强政策的综合平衡，推动财政、货币、产业、区域、投资等政策手段协同发力、发挥实效。同时，要统筹好国内与国际的关系、平衡好稳增长与防风险和深化改革的关系、处理好政府与市场的关系、把握好强化主体责任与加强协同联动的关系，以“钉钉子”精神做实做细做好各项工作，为促进经济社会平稳健康可持续发展作出更大贡献。

(责编：杨曦、李栋)