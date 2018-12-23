国家发改委：多措并举发展壮大实体经济

国家发展改革委主任何立峰近日表示，要多措并举发展壮大实体经济尤其是先进制造业。关键是营造公平竞争环境，增强市场主体活力，降低实体经济企业成本，当前的一大重点工作是要切实支持民营经济发展。
全国发展和改革工作会议于21日至22日在北京召开。何立峰在会议上说，要全力营造公平竞争市场环境。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，组织开展产权保护领域政务失信专项治理，建立健全企业家参与涉企政策制定机制，切实将弘扬和保护企业家精神各项政策落到实处。
他强调，要大力支持民营经济发展。制定实施支持民营企业改革发展的意见，开展排斥限制民营企业招投标问题专项整治，建立健全向民间资本推介项目长效机制，引导民营企业参与国家重大战略实施和补短板项目建设。大力破解民营企业融资难题。
何立峰说，要实施更大力度降成本举措。加快清理规范涉企行政事业性收费。围绕输配电价改革、公用事业收费改革和货运车辆“三检合一”改革等，切实降低企业用能成本和物流成本。
何立峰强调，保持经济运行在合理区间，要积极应对外部风险挑战；全面落实关于推动高质量发展的意见，抓紧出台制造业、高技术产业、服务业以及基础设施等重点领域高质量发展的政策文件，进一步加强政策统筹，形成建设现代化经济体系、推动高质量发展的合力；着力强化预期管理。
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