原标题：大学生多元化就业值得鼓励

过去，大学生就业，公务员、国企、大企业是首选。现在情况有了些变化。新兴的共享经济、众包经济崛起后，就业本身也要转变形式了。只要大学生们多关注社会发展的动向，就会发现就业天地宽广、渠道多样

又到了一年就业季。这个月，考研结束的大学生也将加入求职大军，为自己多谋一条出路。来自教育部的数据显示，2019届全国普通高校毕业生预计达834万人，比2018年毕业生多了14万人，就业压力凸显。

怎样把这几百万社会新人安排好？从大学生自己，到学校、家长，都应该把眼界放得更宽一些、视线拉得更远一些。

过去，大学生就业，公务员、国企、大企业是首选，民营企业、小微企业是无奈之选，再往后，都是临时的凑合选择。但是，现在情况有了些变化。

在互联网和资本推动下，原本不受青睐的小微企业有了完全不同的成长节奏。加入创业公司，看似前途不定，也许拼搏几年，就能等到公司上市，作为资深员工持有股票，一夜实现财富自由。今年在纳斯达克上市的拼多多，成立才3年，公司里有不少人都是社会新人，用几年时间就走过了前辈们十几年、几十年的财富之路。因此，求职的大学生们不妨多看看这些求贤若渴的小微创业公司。

大学生求职还可以考虑社会组织，甚至国际组织。党的十九大报告将社会组织纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，社会组织已成为新时代全方位参与国家建设的重要力量，需要大量人才。同时，很多国际组织也进入中国，开展各种服务。社会组织的薪酬可能不高，但有利于年轻人拓宽眼界、接触社会，即使将来想要转型也有积累。像阿里巴巴这样的大企业，校招时不太好进，但从公益组织跳槽过去的人倒不少。因此，各高校不妨结合学科专业特色，加大双语种或多语种复合型国际化专业人才培养力度，还可以与社会组织开展合作交流，进一步拓展学生的实习任职渠道。

新兴的共享经济、众包经济崛起后，就业本身也要转变形式了。在家做自媒体是不是就业？在传统眼光里，这只能叫待业。但是，现在很多大V备受行业关注，经常被邀请去授课、培训，写一篇文章稿费数千上万元，甚至十几万元。在知乎上，不少大V都是在校学生，因为自己的学科专业特色突出，有一技之长，能写出有意思的科普文章，很受追捧。大学生利用平台经济、众包经济、共享经济、数字经济等新业态，实现多元化就业，也是值得鼓励的尝试。

大学生可以创业，尤其是一些特色专业的毕业生。比如，广西钦州有多所院校开设了坭兴陶专业，学生毕业后，大多自己开设工作室，一个月收入一二万元，是当地的高收入人群。

总之，只要大学生们多关注社会发展动向，就会发现就业天地宽广、渠道多样，完全不必扎堆北上广、争考公务员。

不过，要帮助大学生顺利就业创业，学校和社会也有很多工作要做。

首先，学校应该着力提升毕业生就业能力。各高校要结合学科专业特色，主动对接以技术集成和商业模式创新为特点的新业态人才需求；职业生涯发展教育必须要跟上，对低年级学生着重职业生涯启蒙，对高年级学生着重提升职业素质和求职技能；结合就业形势和毕业生特点，帮助毕业生调整就业预期，找准职业定位。

对希望求职的学生来说，一定要重视实习。调研结果显示，超过六成的企业非常看重求职者的实习经历。学校要多方搭建社会实践、实习实训、职业体验等实践平台，增强学生专业技能和职业能力。鼓励学生在取得毕业证书的同时，考取行业企业认可度高的培训证书。

对那些灵活就业的学生和创业学生来说，高校和有关部门应落实相应的社会保障政策和灵活就业、自主创业扶持政策。

(责编：杨曦、赵爽)