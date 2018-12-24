适应新形势新要求 努力推进高质量发展

2018年12月22日，由中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库联合主办的“2018－2019中国经济年会”在京召开。本届年会主题是“深化新时代改革开放，为高质量发展注入强大动力”。

会议认为，今年以来国际环境变化错综复杂，全球经济延续复苏势头，但分化较为明显。以中国为代表的新兴经济体保持稳定增长，但面临的风险挑战和下行压力突出。从国内看，按照高质量发展要求，今年各项宏观调控目标可以较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，广大人民群众得到更多实惠，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。

针对深化供给侧结构性改革，推动高质量发展，中央财经委员会办公室副主任韩文秀认为，2018年面对极为错综复杂的国内外环境和极为艰巨繁重的国内改革发展任务，我国经济社会发展取得的主要成绩可以分为六个方面。一是着重要搞好经济；二是三大攻坚战开局良好；三是供给侧结构性改革深入推进；四是改革开放的力度加大；五是妥善的应对中美经贸摩擦；六是人民生活持续改善。

推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路，制定经济政策，实施宏观调控的根本要求，制造业是实体经济的主体，是经济高质量发展的关键。刚闭幕的中央经济工作会议把推动高质量发展放在明年要抓好重点工作第一位，并强调要推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国。

“改革开放四十年来，制造业始终走在全国改革开放的前列，取得举世瞩目的成就，建成了全世界最完备的现代工业体系，成为世界第一制造大国。”工业和信息化部副部长辛国斌讲到，四十年后我们正处于一个新的历史起点上，展望未来，新工业革命的深刻影响将进一步深化，全球经济格局调整仍将持续，新的历史条件下各种风险调整还会显现，我国制造业发现的态势不可阻挡。

同时，辛国斌还指出，以供给侧结构性改革为主线，围绕提高供给体系质量，优化升级要素结构，激发创新创业活力，推动制造业质量变革，效率变革和动力变革，着力从补齐关键短版和弱项、应用化制造业创新生态、促进产业融合发展、培育发展先进制造业技术、进一步优化发展环境、扩大制造业开放举措六方面来开展工作。

针对近日中央经济工作会议指出，打好防范化解重大风险攻坚战，要坚持结构性去杠杆的基本思路，防范金融市场异常波动和共振。中国银行保险研究管理委员会副主席梁涛在题目为“防范化解风险，保持经济健康平稳发展”的演讲中表示，金融风险突发性和杀伤力是很大的，对这些问题绝不能掉以轻心，必须积极主动增强忧患意识，坚持底线思维，继续打好防范化解风险空间战，做好严阵以待。继续抓住并用好我们发展的重要战略机遇期，把握好经济发展长期向好基本面也可以在促进实现新的更大发展。

(责编：赵爽、仝宗莉)