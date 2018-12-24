Q1：新租赁产生的时代背景是什么？

张 哲：新租赁产生的时代背景，大家都知道，十九大以后，中国特色社会主义进入到了新时代，新时代就要有新作为。大家知道我们国家的经济在向未来的2035，面向2050年，主要是有几个大的国家战略。第一个是创新驱动发展战略，这个是中国经济最终走向自主，最终走向有全球竞争力的根本国家战略。所以，我们所在的中关村地区，是咱们国家第一个自主创新示范区，是全国新经济的发展引擎。所以，中关村科技租赁所在的这个环境，以及它所面对、服务的这些企业，是在大的国家创新驱动发展战略的背景下所产生的。当然，北京市也在贯彻国家的战略，推进具有全球影响力的全国科技创新中心的建设。所以，新租赁所产生的背景，一定是和国家的创新驱动发展战略，和北京市的全国科技创新中心的发展战略产生在同一个背景下，希望用新的一种金融模式，来支持我们国家的创新驱动发展。

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