Q2：如何通过金融创新坚定不移地服务科技创新？

Q2：中关村科技租赁有限公司从成立伊始就定位为服务科技型中小企业，创办六年以来，如何通过金融创新坚定不移地服务科技创新？

张 哲：中关村科技租赁成立于2012年11月，是中关村发展集团的科技金融板块的一个成员企业。科技租赁成立以来，一直以成长性的眼光，以及综合的评价模型来看待科技型中小企业的发展。在过去的六年里面，中关村科技租赁99%服务的企业，全部是民营企业，90%都是科技型的中小民营企业。我们的使命和初心在成立六年来一直没有改变。

我刚才讲，所谓“新租赁”也是一个相对的概念，其实我们在新租赁里面，如果把这个概念打开，我们有几个“新”。

第一个是风控的手段或者看待风险的角度比较新。也就是说，传统的金融机构看待企业的风险主要是从资产抵押物的角度，比较少关注企业的成长性以及类似于知识产权或者类似于人力资源在企业发展中的重要性。新租赁看待一个企业的风险或者是说它的评价模型，更多的是从企业的多维度——从它的市场成长性，从它的团队的能力，从它的现金流的测算，以及从它的知识产权等多个角度来评估这个企业的价值、信用，以及未来的风险，所以，这是第一个“新”。这个“新”实际上从（中关村科技）租赁公司成立第一天起我们就是以这种理念来看待企业和它的风险。

第二个“新”是这两年（中关村科技）租赁公司在发力的，就是我们在服务产品或者服务模式上的创新。大家知道，一个企业有融资的需求，有一部分的需求是可以通过“融物”的方式来解决，但是也有一部分融资的需求，可能本质上是需要有一定的风险的投资，或者风险租赁的元素在里面。所以，（中关村科技）租赁公司今年也正式成立了一支投贷联动的基金，是与社会资本一起合作，也就是说，我们对企业的融资需求，一部分是通过融物的方式，通过高成长的现金流来进行支持，但是还有一部分，我们是通过做战略股东的方式，将租赁公司的利益与成长企业的利益捆绑在一起，与这些高科技企业共成长，我们觉得是一种更深度的支持企业的新的模式。

第三个“新”，我们现在正在探索阶段，同时也希望在未来能够发力，就是怎么样从一个科技金融企业转向金融科技企业，虽然都是这四个字，但是概念不一样。我觉得金融科技企业的内涵是怎么样用现代的大数据、互联网、物联网，甚至未来的区块链的技术，寻找、评估企业，同时对企业进行企业画像，对它的信用进行分级，利用大数据的手段更加精准、科学地判断企业的信用和风险，从而扩大普惠金融的面。因为大家知道，金融企业的本质是服务每一个企业是有成本的，有很多的线下的服务成本，需要企业去做尽调，有很多人员的成本，但是未来如果可以通过大数据的手段，通过线上对一些小微企业进行普惠性的服务，会极大地扩展租赁的服务范围，同时，也符合现在党中央、国务院提出的要大力扶持中小企业，解决他们融资难融资贵的问题。

中关村科技租赁过去六年来也是一直将扶持科技型中小企业的发展作为公司的使命，未来我们也将不断地探索，用新的手段、新的模式、新的思维方式去进一步地支持中关村科技中小企业的发展。所以我觉得这几个“新”是未来我们租赁公司矢志不渝要继续探索、继续深化的方面。

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