Q3：中关村科技租赁有限公司的未来发展定位是什么？

张 哲：讲到中关村科技租赁公司的未来发展，就不能不讲到中关村发展集团，也就是租赁公司的大股东的未来发展。中关村发展集团成立于2010年，是北京市委市政府为了进一步推动中关村示范区的发展，成立的市属服务科技创新的企业。成立八年来，中关村发展集团在中关村的园区建设，在中关村服务中小企业的科技金融、股权投资等等方面，做出了非常显著的贡献，探索了一条国有资本驱动科技创新发展的中关村之路。比如说在科技金融领域，在“十二五”期间，中关村发展集团实现了“三个千亿”，也就是产业投资、股权投资支持千亿，科技金融支持了一千亿的中小企业的融资需求，同时园区投资投入了一千亿。这“三个千亿”支撑了中关村国家自主示范区在“十二五”、“十三五”初期的快速发展。目前在市委市政府领导下，中关村发展集团也进入到了转型、发展的关键时期，市委市政府已经原则同意中关村发展集团未来要向轻资产、强服务转型，同时要做国际一流的创新生态的集成服务商，这里面是有很多新的概念的提出的。

首先，国际一流表示中关村发展集团未来要放眼全球，要有国际视野地去做科技服务。

第二，我们要做创新生态，而不是单点的一个一个产品，这和（中关村科技）租赁公司也非常有关系。一个科技型中小企业的科技服务需求是方方面面的，除了融资，可能还会有技术验证，可能会有知识产权，可能会有人才服务，可能会有园区服务等等。中关村发展集团和（中关村科技）租赁公司希望未来把这些针对科技型中小企业的服务能够集成起来，放到一个生态里面，给他提供一个很良好的成长土壤，来助力这些科技型中小企业的成长。

另外就是集成。刚才讲到了，（中关村科技）租赁公司在过去几年做了很多集成工作。我们的主业是做融资租赁，但是，企业成长的过程中遇到的困难或者瓶颈也不仅仅是资金，有管理的问题，有人才的问题，可能有业务模式的问题等等。所以，租赁公司未来也会在怎么样集合更多的科技服务的资源，来服务好自己的客户方面下更多的功夫。我想这一点是与集团未来转型发展的战略，以及市委市政府对于打造一个国际一流的创新创业环境的愿景是一致的。

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