Q4：中关村发展集团将会实现哪些突破？

Q4：从国有资本驱动创新、服务驱动创新、大数据驱动创新的探索与实践角度，中关村发展集团将会实现哪些突破？

张 哲：未来（中关村）发展集团的主业会围绕空间、金融、资本和服务来构建一个世界一流的创新生态。如果说突破的话，刚才讲到了一个概念，首先是一种理念上的突破。原来我们对很多企业的服务，有可能是条块式的，也就是说，也许这个园区给这个企业提供了空间，中关村（科技）租赁给它提供了科技金融，股权投资给它提供了投资，但是是比较条块式的。未来我们一定要通过一种理念和文化的转型，通过一个类似于企业管家式的服务，将我们给企业提供的这些科技服务都串联起来，服务企业从科技成果转化、天使轮、A轮、B轮到上市的全周期。我觉得这种整合式的、管家式的、“店小二”式的贴身服务，首先是一种理念上的转型与突破。

第二点，刚才您提到了大数据。（中关村）发展集团现在把科技大数据的发展也放到了非常高的、重要的位置。也就是说，我们传统上，是用人的网络，或者是说公司的资源，去调动服务资源。但是未来，我们进入到了物联网大数据的时代，一定要用科技的手段去更好地服务企业。比如，我们现在也在绘制中关村整个产业地图，怎么样通过绘制产业地图，搞清楚这个产业的上下游的关键环节，也找到我们的薄弱点，也看到同行的优秀的地方，我们怎么样通过研究产业链，更好地明确我们园区的定位，更好地明确我们服务产业链的哪些企业，我们服务产业链哪些我们现在国家自主创新的“卡脖子”的环节，这样实现我们关键技术、关键产业链的突破。所以，我想这种大数据的理念，通过大数据来做服务、做风控的理念是未来集团另外一个重要抓手。

最后，刚才讲到了除了科技金融、科技空间投资之外，（中关村发展）集团希望做强科技服务。科技服务是一个非常庞杂的概念和一个体系，这里面包括了知识产权的服务、人才的服务、人才公寓的服务，包括概念验证中心、共性的技术平台、新型科研机构的服务等等。国务院第一次科技创新领导小组的会议也提到了这些关键词。未来（中关村发展）集团会在科技服务领域进行发力，搭建这些共性的平台，有公共性的、有正外部性的平台，服务好科技型中小企业，实现他们在发展过程中的一些瓶颈的突破。

不忘初心，方得始终。中关村（科技）租赁、中关村发展集团也一直会探索以国有资本的信用、国有资本的平台，来服务中关村示范区里面的这些民营经济的主力，科技型中小企业的主力，来服务创新驱动的国家发展战略，进一步支持北京市建设具有全球影响力的全国科技创新中心的伟大的事业。谢谢。

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