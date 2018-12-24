中关村科技租赁总经理何融峰出席“中国经济新时代”第二届人民财经高峰论坛

1月24日，由人民日报社指导、人民网主办的第二届“人民财经高峰论坛”在北京举行。论坛以“中国经济新时代”为主题，邀请全国政协副主席陈晓光、交通运输部副部长刘小明、商务部副部长王受文、国家工商总局副局长王江平、工信部总经济师王新哲、农业部总经济师张合成等中央有关部门领导及经济领域知名专家和企业家，围绕“建设现代化经济体系”等议题深入交流研讨，探寻经济改革发展思路。中关村科技租赁有限公司总经理何融峰出席了“跨越关口，建设现代化经济体系”主题分论坛，为科技租赁发出响亮之声。

建设现代化经济体系，跨越关口，已成社会共识。重塑经济，引领转向并非易事。不仅要跨越我国经济发展现阶段特有的关口，打好“三大攻坚战”，还要下大力气转方式、优结构、换动力，跨越常规性的发展关口。中关村科技租赁总经理何融峰与京东集团数据研究院院长刘晖、ofo小黄车联合创始人于信、AEE深圳一电航空技术有限公司董事长张叶、北京碧水源科技股份有限公司总裁刘振国、西王特钢有限公司行政总裁张健等就“跨越关口，建设现代化经济体系”进行了深入探讨。

何融峰表示，中关村科技租赁是国内首家服务于科技型中小企业的融资租赁公司，以创新的风控理念、创新的产品和创新的服务，打造出极具特色的中关村租赁模式。中关村科技租赁拥有先进、全面的风险防控体系。一是注重流动性管理，更有效地识别风险和化解风险，同时强化专业性，摈弃传统的重抵押担保思维，以投行的眼光筛选项目，为科技型中小企业量身定制“客户成长性+债项安全性”双维评价模型，很好地解决了中小企业融资难、融资贵的问题。

二是通过服务化解风险，打造专业化、一体化、特色化三大服务体系，根据行业发展规律为客户提供精准租赁服务，通过租赁协同银行信贷、投资、保理，为客户提供多元化服务，帮助客户形成金融生态链和产业生态链。过去五年，中关村科技租赁累计投入100余亿元，带动社会资本100亿元，支持近400家企业发展壮大，其中民营中小企业占比超过95%，60%的项目纳入北京市高精尖项目，扶持15个企业成长为细分行业的龙头企业。

党的十九大报告指出，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期”。如何做好重点领域风险防范和处置、如何在深化供给侧结构性改革中实现“转优换”的华丽蜕变、如何在激发市场主体活力大趋势下换挡升级，不仅事关现代化经济体系战略目标的实现，更关乎人民群众获得感、幸福感的有效提升。接下来，中关村科技租赁将坚守初心，不断完善中关村租赁模式，用更加先进的理念、更加创新的举措，促进实体经济持续繁荣发展。

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