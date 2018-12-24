中关村科技租赁有限公司支持怀柔科学城建设

4月25日，中关村科技租赁有限公司怀柔科学城服务工作站挂牌，标志着怀柔科学城科技租赁服务工作正式启动。中关村科技租赁总经理何融峰、怀柔科学城董事长佘京学、总经理单景民等参加了授牌仪式。

何融峰表示，怀柔科学城以打造世界级原始创新承载区为战略定位，是惠及未来的伟大事业。作为集团金融板块的一员，全力支持怀柔科学城建设、服务科技创新是中关村科技租赁义不容辞的责任。中关村科技租赁将发挥自身优势，让科技租赁服务落地，促进科研成果在怀柔科学城的涌现。

科技租赁走进怀柔科学城，是中关村科技租赁在集团的领导下，大力推动科技金融资源落地，加强板块协同的重要举措。下一步，中关村科技租赁将着力支持怀柔科学城建设，全面推进科技租赁服务，为北京怀柔综合性国家科学中心建设、世界知名综合性国家科学中心建设贡献科技租赁之力！

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