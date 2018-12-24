中关村科技租赁协助100家客户成功获得2017年度中关村管委会融资租赁资金支持

7月2日，中关村管委会正式发放2017年度融资租赁支持资金。中关村科技租赁合计协助100家客户成功申领补贴1,099.89万元，同时公司也成功获得500万融资租赁贴息支持。

本次协助客户申领补贴工作历时两个月，因贴息支持条件有所提升，申报企业的收入不得高于2亿元，公司高度重视细节变化，对客户进行了微信、邮件、电话等多维度通知，全程进行政策解读及答疑，对于申报客户的企业信息、融资租赁情况、申报主体资格符合性、申报项目条件、资料齐备性等进行了严格初审与复审，确保申报材料准确、完整，最终协助报送100家客户的申报材料，并全部通过管委会终审。

为进一步提升客户服务质量，市场拓展部进行了贴息服务满意度调查回访，以充分了解并挖掘客户需求。调查期间共收集有效问卷80份，据调查统计显示，客户对于本次贴息服务评价为“满意”以上的达99.25%。结合客户满意度调查结果以及与客户沟通交流情况，客户希望公司将来提供更多增值服务，包括融资租赁政策解读分享会、优惠政策推广、其他支持资金的协助申报等。精益求精为客户提供优质的产品和服务是公司团队的共同目标，下一步公司将继续创新并完善贴息服务方案，更有效地助力客户成长。

（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：朱江、曹昆)