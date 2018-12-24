2018中国北京·创新创业大赛“科技租赁杯”先进制造与文化科技领域主题赛决赛震撼来袭

8月6日，由中关村科技租赁独家冠名， 北京四方共创生产力促进有限公司联合北京生产力促进中心、微软加速器、安创空间、国本文化等单位共同举办的“2018中国·北京创新创业大赛‘科技租赁杯’先进制造与文化科技领域主题赛决赛”震撼来袭，众多投资人、创业者汇聚现场，见证创新创业新力量的比拼。北京航空航天大学机器人研究所名誉所长王田苗、中关村科技租赁有限公司总经理助理刘守泉、视觉中国副总裁魏林、富汇创新创业投资管理有限公司总裁朱诚、北京银行双秀支行公司部主任胡博组成大赛专家评审团。历经初赛、复赛层层遴选的25支高质量参赛队伍通过路演、答辩展示创新项目，打动现场评委及投资人。

中国创新创业大赛是由科技部、财政部、教育部和全国工商联共同指导举办的国内规格最高的创新创业赛事，至2017年已连续举办六届，每届赛事为分为六大行业赛。

中国创新创业大赛北京赛区先进制造行业赛由北京市科委主办，北京生产力促进中心承办，并联合多家创投机构、孵化器、高校院所、产业联盟等社会力量共同举办，至今已连续举办三届。三年来，挖掘高质量创新创业项目412个，积累以基金合伙人、投资人、上市公司领导人等为核心的创业导师团队超过100人，汇聚了72家高层次合作伙伴。大赛组委会精心开设创新创业工坊、创业集训营等培训活动，以“比赛＋培训＋路演陪伴”“参赛队伍＋创业导师＋群组互动”的模式，加强对参赛队伍的创业指导，助力团队备战总决赛的同时帮助其在创业路上快速成长。

涌现出的优秀参赛队伍在北京乃至全国赛事中取得优异成绩，战果累累。2015年斩获全国文化科技行业总决赛团队组第二名、企业组第三名、最具人气奖；2016年囊获北京创新创业大赛季企业组、团队组双桂冠；2017年更获得全国先进制造行业赛总冠军。大赛重点培育创业团队65家，30家优秀团队在全国赛、市级赛、主题赛等各层级赛事中取得名次，冠军团队9支。

来自于人工智能、物联网、VR、AR、设备仿真等领域的25家企业现场抽签决定路演顺序，逐一登台展示。

经过激烈竞争、精彩角逐、专业打分

4支强队脱颖而出

他们是——

成长组

第一名 北京中科睿芯科技有限公司

第二名 中科赛凌（北京）科技有限公司

第三名 北京可以科技有限公司

初创组

第一名 北京博清科技有限公司

中关村科技租赁总经理助理刘守泉（右）为成长组第一名获奖企业颁奖

大赛优秀企业及获奖企业可得到科技金融支持、空间孵化及市场推广、科技政策解读等多元化的延伸服务及丰厚的赛事礼包，包括中央财政资金、北京积分落户、推荐入围北京市新技术新产品（服务）名录等政策支持，大赛优秀科技创新产品成为“科普北京”科技运动嘉年华品牌活动的重要体验产品……中关村科技租赁将特别为符合融资租赁标准的优秀企业，提供千万级别的授信额度及个性化的科技租赁综合解决方案。

赛后，中关村科技租赁总经理助理刘守泉接受媒体采访，他充分肯定了参赛队伍的专业素质及高成长空间，中关村科技租赁将继续支持北京生产力促进中心的各项活动，助力企业成长，促进科技创新。

以赛相识，陪伴成长，中关村科技租赁愿携手合作伙伴打造“不落幕”的大赛，挖掘先进制造和文化领域的创新科技项目，为科技企业提供“一站式”融资租赁解决方案，陪伴创新创业者共同见证科技未来。

（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：朱江、曹昆)