中关村科技租赁创新驱动快运企业转型升级

8月29日，第十届中国快运大会在北京京都信苑饭店成功举行。在中国交通运输协会的指导下，会议由中国交通运输协会快运分会、中铁快运股份有限公司主办，中关村科技租赁有限公司等多家单位协办，以“变革创新，驱动快运业高质量发展”为主题，邀请中国交通运输协会、中国交通运输协会快运分会、交通运输部规划研究院、国家铁路局运输监管司等业内领导、领军企业代表及嘉宾、观众500余人共襄盛举，回顾行业发展历程，探索绿色、智慧快运未来趋势，引导行业创新发展。中关村科技租赁大智造事业部总监汪玲娟受邀出席会议，并发表了题为“创新运用融资租赁，助力企业转型升级”的主题演讲，以科技租赁赋能快运行业未来。

中关村科技租赁大智造事业部总监汪玲娟重点介绍了融资租赁的发展历程及优势特点，分享了中关村科技租赁的创新发展模式及特色产品服务，细致诠释，娓娓道来，引发全场关注。

中关村科技租赁的咨询台吸引了众多参会嘉宾驻足，大智造事业部的小伙伴们始终满怀热情，耐心细致地沟通，在专业诠释科技租赁的同时，了解到快运行业的最新发展，为公司业务开展带来崭新契机。

除主论坛外，大会同期举办了“多式联运创新发展论坛”“新能源+智慧物流发展论坛”“社会医药物流创新发展论坛”三个专题论坛，就绿色城市配送、电动物流车与氢燃料车优劣、科技助力绿色智慧物流发展、绿色装备技术在物流领域推广应用、社会医药物流机遇与挑战、社会物流涉药运输服务标准规范所面临的问题与解决方案等展开讨论，为与会代表解读政策趋势，分析行业走向。

由快运分会会长单位中铁快运与副会长单位顺丰速运新组建的中铁顺丰国际快运有限公司同期在深圳揭牌成立。此举是深化铁路运输供给侧结构性改革，加快推进国铁企业改革、积极发展混合所有制经济、促进铁路货运结构优化调整、降低社会物流成本取得的重要成果。

当前，我国经济发展已迈入由高速增长转向高质量发展的新时代，推动交通运输结构调整，引导多式联运发展，保证高质量供给，构建绿色、高效综合交通运输体系，促进物流业绿色、智慧、高效发展，助力经济高质量发展成为当前行业重大课题。中关村科技租赁将持续创新运用融资租赁工具，助力企业转型升级，为物流行业发展贡献力量！

【关于快运大会】

据悉，第十届中国快运大会的举行，恰逢中国交通运输协会快运分会成立十周年。十年来，快运分会先后在北京、上海、成都、海口等地成功举办了九届中国快运大会。每年一届的快运大会围绕行业最新政策，研究当年行业动态及发展趋势，邀请相关领导、专家为与会企业讲解政策趋势，并组织编撰发布中国快运发展报告，为与会企业家制定发展战略提供参考，同时会议还就行业热点、企业发展问题、成功案例等进行探讨、交流。中国快运大会已成为行业广受好评品牌盛会，为引导企业创新发展，促进行业提质增效作出了有益探索。

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(责编：朱江、曹昆)