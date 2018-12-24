中关村科技租赁成功发行6.81亿元ABS

2018年10月26日，中关村科技租赁成功发行第3期资产支持专项计划。

本次专项计划共募集资金6.81亿元：

优先级规模共6.31亿元，其中优先A为3A级资产4.89亿元，发行利率5.8%；优先B为2A级资产1.42亿元，发行利率6.7%。次级规模为0.5亿元。 期限2年，综合票面利率6%。

特别说明：

1. 本次ABS报上交所后，一次审批通过；

2. 本次ABS参与认购机构较多，发行价格与资本市场上同期发行的租赁ABS相比，具有明显优势，体现了投资者对原始权益人及基础资产的认可，市场对中关村科技租赁品牌及服务科技中小企业的认可！

关于我们：

中关村科技租赁成立于2012年，注册资本10亿元，主体评级AA。中关村科技租赁隶属于中关村发展集团，致力于解决科技型中小企业融资难题，定位于为中关村科技企业提供高效金融服务及设备租赁解决方案，以实现科技产业与金融产业的共赢发展。公司具有厂商租赁、集群租赁、创投租赁、风险租赁、经营租赁、售后回租、新设备及厂房直接租赁、项目租赁、并购租赁九大业务模式，提供“银租通”、“投租通”、“保租通”三项增值服务，搭建管理诊断、融资筹划、客户协同、政策咨询四位一体的服务体系，全力打造具有全球影响力的科技租赁品牌。

（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：朱江、曹昆)