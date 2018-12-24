2018环创赛优胜项目获中关村科技租赁千万级融资授信

10月31日，由中关村科技租赁战略支持的“发现·未来环保产业独角兽”——2018环保创新年度峰会暨环保创新创业大赛（以下简称“环创赛”）总决赛在北京北辰五洲皇冠国际酒店隆重举办，历时五个月的年度大赛圆满落幕。20支参赛队伍在行业领袖的带领下展开激烈角逐，最终苏州清控环保科技有限公司拔得头筹，成为2018环创赛冠军得主，获得中关村科技租赁授予的1000万元授信额度。

亚军北京清环智慧水务科技有限公司、广州首联环境工程有限公司分别获得800万元中关村科技租赁融资授信；季军上海合源环境科技有限公司、南京申洛环境科技有限公司、酷仑冷却技术（上海）有限公司、广东台泉环保科技有限公司分别获得500万元中关村科技租赁融资授信。

作为2018环创赛的战略合作机构，中关村科技租赁全力助力赛事开展，见证了环保创业者的智慧与激情，感受了四场师徒招募赛的每一个精彩瞬间，深入了解参赛企业发展的痛点，与多家企业达成合作意向。

在“中关村科技租赁融资租赁业务合作签约仪式”环节，中关村科技租赁总经理助理刘守泉与江苏辰午节能科技股份有限公司、广州首联环境工程有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司、上海合源环境科技有限公司、北京华钛高科科技有限公司等5家参赛企业当场签署战略合作协议。下一步，中关村科技租赁将为这些环保新星量身定制科技租赁综合服务方案，帮助他们在创新创业的道路上解决融资难题，走得更高、更远。

中关村科技租赁总经理助理刘守泉表示，当前环保产业的发展面临前所未有的机遇，从顶层设计到环境监管，绿色发展理念升级，各项利好政策不断完善，都为环保产业释放出广阔的市场空间。作为金融服务行业，如何做好服务保障，避免让融资难、融资贵成为制约环保企业发展的瓶颈，是中关村科技租赁一直以来的探索与实践。

中关村科技租赁将环保产业列入四大服务领域，致力于服务节能环保和新能源领域的高新技术企业，推出了能源站标准化租赁产品，在节能设备和产品、节能服务、环保设备生产、环保项目经营、资源综合利用、分布式能源、清洁能源运营等细分行业深入探索。目前，已经为60余家环保企业提供融资支持，合作项目200余个，累计投放金额40亿元。通过不断创新风控理念、租赁产品、融资渠道，中关村科技租赁切实帮助企业降低融资成本，破解融资难、融资贵问题。

以科技租赁赋能环保创新，是中关村科技租赁不变的初心和坚持的方向。在这个属于创新者的时代，中关村科技租赁将不断探索以金融创新服务科技创新，为环保产业创新贡献更大的力量！

2018环创赛精彩回顾

精彩致辞

2018环创赛的组织阵容堪称豪华，由科技部社发司、江苏省科技厅、城科会水环境与水生态分会指导，国家高新区宜兴环保科技工业园、创业黑马主办，江苏省环保装备产业技术创新中心联合主办，江苏省（宜兴）环保产业技术研究院、节能降耗水处理装备产业技术创新战略联盟联合承办，众多科研院所、行业协会、创投机构、媒体单位等共同支持。

科技部社发司资环处处长康相武、宜兴环科园党工委副书记裴志良、中国科学院生态环境研究中心副主任杨敏、创业黑马联合创始人郭海峰等领导，以及300多位来自产业界、学术界、科研机构、金融投资机构等的嘉宾代表，与来自海内外的行业创业者出席活动，共同见证这场创新创业盛宴。

科技部社发司资环处康相武处长表示，期待通过环创赛的平台，见证涌现出的创新企业和项目，也期待创投机构、投资人能够以资本的视角，助力创新企业发展。

宜兴环科园党工委裴志良副书记指出，环创赛打造了一个平台，累积吸引环保创新创业项目500余个，筛选出近80个优秀的技术创新项目，优秀项目获得了超过3亿融资。

创业黑马联合创始人郭海峰认为，环创赛已经成为环保创投领域最专业赛事。创业黑马将与宜兴环科园继续携手，为环保产业创新发展贡献更多力量。

导师面对面

江苏省（宜兴）环保产业技术研究院院长高嵩主持“行业导师面对面”对话。

2018环创赛特别邀请环保行业风云人物亲自坐镇、担纲导师，全程辅导选手冲击决赛。总决赛现场，博天环境董事长赵笠钧、鹏鹞环保董事长王洪春、中持股份董事长许国栋、桑德集团副总裁张传刚等四位大咖在“创业公开课”“行业导师面对面”等环节演讲激辩，金句频出。

赵笠钧导师鼓励创业者用新价值点亮新未来，奋力做行业创新先行者，“站在远处等未来”。

王洪春导师表示，环保行业虽处变革期，但中小企业，特别是技术类的企业，只要坚定方向，依旧拥有很多机会。

张传刚导师则认为，创业者不要急于追求跨界和融资，脚踏实地稳健发展。

许国栋导师建议创业者“稳预期、练内功”，始终跟客户在一起，在技术、管理效率、团队文化等方面下功夫。

主题演讲

总决赛还邀请诸多行业专家进行主题演讲。中国科学院生态环境研究中心副主任杨敏指出，要深入现场，用科学的手段，解决实际环境问题。

巅峰对决

“我们是最棒的，加油！”“激扬绿色梦想，共创美好未来”……四大战队的口号此起彼伏，备受关注的环创赛总决赛路演比拼环节正式拉开序幕。五个月时间，从上百个海内外环保创新优秀团队中层层选拔出的20个晋级项目，走到最后的巅峰对决时刻。

启明创投、中关村科技租赁、普华永道、宇杉资本、峰瑞资本、中宜丹鹏基金、涌铧投资、嵩山资本等机构代表组成评委团。紧张的赛制，丰富的环节，精彩的对决，让参赛选手，大咖导师，投资人深度体验了不一样的创业新玩法。

中关村科技租赁有限公司总经理助理刘守泉担任评委团副主席。

一等奖

科技部社发司资环处康相武处长为一等奖项目颁奖。

二等奖

宜兴环科园党工委副书记裴志良为二等奖项目颁奖。

三等奖

宜兴环科园管委会副主任杨卓明为三等奖项目颁奖。

环保产业独角兽

为更好推介环保领域未来新星，发现引领产业创新的行业先锋，总决赛现场还发布了《2018中国环保领域未来独角兽TOP20榜单》，景津环保、盈和瑞环境、冠中生态、碧州环保等20家企业上榜。

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(责编：朱江、曹昆)