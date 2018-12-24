租赁大咖相聚中关村科技租赁畅谈新时代 新经济 新租赁

由北京市租赁行业协会主办，中关村科技租赁有限公司承办的第11期总经理沙龙于2018年11月2日成功举行。有17个会员企业的董事长、总经理参加了本次主题为“新时代·新经济·新租赁”的沙龙活动。

沙龙由北京市租赁行业协会会长张巨光主持。张会长首先代表协会感谢中关村科技租赁有限公司承办本次沙龙。本次沙龙的举办恰逢中央政治局10月31日召开会议，分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。张会长说，政治局会议指出的“当前经济运行稳中有变，经济下行压力有所增大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露“的经济现象；以及提出的“要坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，加大改革开放力度，抓住主要矛盾，有针对性的加以解决”、“要切实办好自己的事情，坚持高质量发展，实施好积极的财政和稳健的货币政策，做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，有效应对外部经济环境变化，确保经济平稳运行”、“要坚持两个毫不动摇，促进多种所有制经济共同发展，研究解决民营企业、中小企业发展中遇到的困难”等要求，给本次沙龙带来了国家领导对目前经济的最新看法及解决方案，能帮助我们理清思路，能指引我们制定出符合本行业、本领域、本企业未来的工作计划及实施方案。

中关村科技租赁有限公司总经理何融峰说，感谢北京市租赁行业协会给了我们这次机会承办本次总经理沙龙。中关村科技租赁有限公司多年来一直坚持以租投联动的模式服务于科技型民营企业，一直致力于理念创新，以投行的思维解决无历史业绩及信用、无资产、无抵押担保的科技型中小微企业的融资难融资贵问题；在风险控制方面，通过现代科技手段及技术，全程跟踪风险和控制风险，使得不良率极低，公司的经营业绩和经营质量得到了投资方的认可，再融资渠道畅通，公司具备持续高质量的为中小型科技企业服务的能力。公司坚持给大数据、大环境、大健康、大智造领域的高精尖项目以融资支持，成效显著，获得社会和行业广泛好评。

日立租赁（中国）有限公司董事总经理诸永春在谈到新经济时说，租赁要跟着新经济走。在信息如此发达的现在，用传统的方式来管理企业肯定行不通。科技给新经济带来的变化十分大。新经济给租赁带来的变化是多方位的，要加强AI、大数据、云计算等项目的深入研究，认真面对，趋利避害。现在说要轻资产，租赁如何做？服务业在增长，制造业在提高服务化，这些对租赁的需求是增长还是减少，需要研究。消费对经济的贡献越来越大，我们融资租赁如何去做？在中国，日立租赁在为中国经济发展服务的同时，如何制定适合自身发展的战略，还要看监管的改革，如果监管不明确，我们就不知道如何合规的做租赁。现在只强调金融不行，更多的要强调服务性，日立租赁今后将围绕人的需求做租赁，关注教育、养老等产业，总之，做增加人的幸福感的事。

基石国际融资租赁有限公司董事总经理薛君在谈到租赁公司的背景时说，第三方租赁没有制造商背景，希望通过技术手段来管控租赁物，并达到非常高的水平。现在大的租赁公司做内部租赁较多，但是如果关联交易太多，合并报表时也没有外部收益。另外，关联交易太多，也可能会存在一些合规性方面的问题。

中国电建集团租赁有限公司总经理沈沉说，当经济不太好的时候，为规避风险，企业自然就多做一些内部的租赁。央企和国企要做好租赁，必须要做更多因素的研究，在保证合规性的前提下，把企业效益进一步提高。

北京恒誉新能源汽车租赁有限公司常务副总经理范永跃说，中关村科技租赁的经验很好，希望多学习。新能源汽车是中国汽车强国的必由之路，但为了让大家认识新能源汽车的好处，新能源汽车租赁公司一直在做宣传市场，教育客户的工作，帮助社会大众了解和认识新能源汽车，而企业的财报所显示的效益却达不到预期，良好的经济效益只能寄希望于新能源汽车租赁市场成熟之后。其实，新能源汽车租赁公司的资产不能仅仅局限于实物资产，品牌价值和牌照资源也是企业资产，如何让品牌价值和牌照资源变成报表资产，也需要新能源汽车租赁公司进行必要的市场化运作。

山重融资租赁有限公司总经理梁雪文在谈到创投模式及风险管控时说，中关村科技租赁用创投模式开展融资租赁的经验非常好，是未来努力的方向。但目前对央企来说，由于问责的问题暂无解决方案，推广起来还是有顾忌的。山重租赁有几万个承租人，最小的租赁物只有6万元，如果用传统的方法管控风险，将是很困难的，但目前我们利用互联网和数字经济技术来管控风险，彻底打穿了中间障碍，直接到终端（核心是移动终端），效果很好，解决了过去不知道租赁物在哪儿，也不知道承租人在哪儿的问题。未来我们要走租售一体化道路，更好的服务于用户，为用户提供更高的价值和更好的体验。

北京中车信融融资租赁有限公司总经理乐荣生在谈到新技术时说，福田汽车和平安银行合作，在今年8月份利用区块链技术应用在汽车产业供应链上(包括租赁)，收到了很好的效果，通过极大的提高合作伙伴、债务人、债权人之间的债权债务流转速度，达到了提高企业经济效益的目的。区块链在租赁行业的应用，契合了新时代、新经济、新租赁。目前租赁公司单独做租赁不行了，必须结合金融科技（网联化、智能化等）形成资源，利用金融科技助力租赁转型，将区块链在保理上的优势结合到融资租赁中来。我们很乐于与大家分享区块链在租赁行业的应用。

北京京城国际融资租赁有限公司董事长杜跃熙在谈到融资租赁服务于民生工程时说，公司致力于民生工程。去年开展北京市老旧小区电梯改造项目，取得了很好的社会效益和经济效益，大大提高了老年人的出行便利度和生活质量。北京市老旧小区电梯改造需要25万部电梯，有3000亿元的市场规模，需要持续的跟进和服务。公司在研究养老产业，对助残机器人、3D打印设备等作为选择要进入的领域。公司将通过成立基金公司的方式，来解决投资问题。

北京亦庄国际融资租赁有限公司总经理晏宗敏在谈到承租人类型时说，因为股东的原因，公司要服务于北京亦庄开发区，与中关村科技租赁有些相似。新技术给租赁行业带来的变化，主要体现在客户是C端，对于客户大多是B端的公司来说，则更多的应倾向于模式选择和创新。医院承租人出现逾期，可能是当地财政、医保没有履责造成；环保项目承租人出现逾期，也可能与地方政府资金状况直接相关。这些在过去风险都很小的项目，现在都出现了风险。租赁公司面对目前的经济形式，如何选择行业，如何把控风险，希望多多交流。

西门子财务租赁有限公司副总经理陶颖玲说，西门子财务租赁是厂商系租赁公司，租赁公司需要借助厂商的优势做好租赁。利用IT平台来把控风险是我们现在正在做的事。西门子财务租赁结合保理，用好厂商的优势来开展融资租赁业务，取得了很好的社会效益和经济效益，我们将继续做好租赁，在发展企业的同时，更好的为中国经济服务。

中科租赁（天津）有限公司总经理刘峥在谈到利用融资租赁的租投模式转化科研成果时说，我们公司的股东背景是中科院，中科院系统有1000多家企业，有非常多的科研成果，但科技成果转化成功的只有5%。中关村科技租赁不良率控制在很低的水平，手中还有掌握很多股权，是非常不错的状况。租赁公司利用股权资产进行再融资时，对股权的价值的认识，合作双方往往较难取得共识，利用股权进行融资的做法，也往往得不到资金方的认可，这需要改善社会认知，更新观念，增加互信和了解。

联通物产租赁有限公司董事长王雷在谈到利用技术手段把控风险及租赁公司业务领域选择时说，在乘用车业务上，公司利用物联网技术把控承租人风险，已达到100%。使用新技术大大降低了渠道成本，也使得租赁公司To C的成本大大降低，业务领域也就会不断拓宽。公司现在非常关注一些新设备的融资租赁，例如超市扫描二维码机器、物流公司的移动机器人等都给我们带来大量机遇，是实实在在的场景，需要我们高度关注。乐总所谈的区块链技术在租赁领域的应用，是确保数据真实可靠、提高合作各方效益的好事，将是租赁行业今后的发展方向之一。

荣达租赁有限公司董事长刘利民说，公司是国企控股，具有研究院背景，公司定位非常明确，融资租赁项目侧重于熟知领域的新工艺、新装备、新产品。但有些大项目资金需求量较大，非常希望通过租赁公司之间的合作共同参与项目，也希望通过融资租赁企业之间的合作，解决资金等问题。

德海租赁有限公司董事长王小敏在谈到租投模式及用好融资租赁企业经营范围时说，国企租赁业务只能涉及到债权，不能涉及到股权。融资租赁公司应该按照市场需求，提供综合性的金融服务，适合保理的就做保理，适合租赁的就做租赁。承租人的三年财务报表和企业数据不能不看，但也不能全信，要用新技术及决策机制把控好风险。融资租赁企业在做好主营租赁业务的同时，也要做好居间咨询业务，增加利润收入。

金鼎租赁有限公司总经理黄宝伟、丰源融资租赁股份有限公司副董事长王人风、上海络优设备租赁有限公司总经理尚喜生在沙龙活动中与大家进行了广泛的交流。

总经理沙龙上，大家还谈到了一些监管政策问题、企业信用查询问题、公平竞争环境问题等，希望协会更多的向有关方面反映和沟通，以期改善和解决。

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