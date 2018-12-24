中关村科技租赁当选中国融资租赁（西湖）论坛副理事长单位

11月13日，中国融资租赁（西湖）论坛一届三次常务理事会在广州召开，中关村科技租赁有限公司应邀出席会议。会议通过了完善论坛组织架构、修改论坛章程、提名副理事长单位、新增常务理事等议案，还就融资租赁行业监管政策、成员单位合作、2019年论坛工作计划等议题进行了讨论。会上，中关村科技租赁被成员单位一致推荐为副理事长单位，何融峰总经理被聘为特聘专家。

中国融资租赁（西湖）论坛常务理事会首次提名副理事长单位。此次推荐兼顾了当选租赁公司的行业影响力、区域代表性，以及参加论坛活动的积极性，是行业对中关村科技租赁有限公司深耕科技租赁多年的认可。

中国融资租赁（西湖）论坛于2017年10月12日由浙江大学金融研究院、浙江大学融资租赁研究中心共同倡导成立，目前已经吸收包括金融租赁公司、第三方融资租赁公司在内的成员单位60家，论坛影响力日益彰显。中关村科技租赁是论坛的发起人之一。

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