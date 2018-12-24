一、公司介绍

中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村科技租赁”或“公司”）成立于2012年11月27日，是经商务部和国家税务总局批准的国有控股内资融资租赁试点企业，注册资本金为10亿元人民币，是国内首家科技租赁公司。依托于中关村发展集团这一示范区重要的市场化集成运营平台，中关村科技租赁以“促进科技与金融的融合，成就科技创业者的梦想”为已任，充分发挥融资租赁区别于其他债权融资工具的功能优势，专注于为科技企业提供高效金融服务及设备租赁解决方案，有效解决科技型中小企业的融资难、融资贵问题，以实现科技产业与金融产业的共赢发展。

凭借着先进理念和骄人业绩，中关村科技租赁成立五年来屡获殊荣。2013年度，荣获北京市租赁行业协会“2013年北京融资租赁优秀企业”奖；2014年度，荣获中国金融机构金牌榜“年度最佳融资租赁公司”奖、北京市租赁行业协会“2014年融资租赁十强企业”奖；2015年度，荣获中国金融机构金牌榜“年度最具创新力租赁公司”奖、中国融资租赁年会“年度租赁公司”奖、北京市租赁行业协会“2015年融资租赁十强企业”奖、中国节能协会节能服务产业委员会“‘十二五’节能服务产业突出贡献企业”奖；2016年度，荣获中国融资租赁年会“年度租赁公司”奖、北京市租赁行业协会“2016融资租赁优秀企业”奖；2017年度，荣获中国金融机构金牌榜“最具成长性租赁公司”奖，“广发恒进-中关村科技租赁 2 期ABS”荣获“2016-2017资产证券化·介甫奖”，总经理何融峰荣膺“2017年中国融资租赁年度人物”大奖等多项行业知名奖项。

成立六年来，中关村科技租赁累计服务科技型中小企业480余家，达成合作项目1000余个，实现融资租赁投放额超140亿元，成功帮助众多科技型企业发展壮大，其中已有20家企业成长为细分领域的龙头企业，有效改善了中小企业的融资环境，开创融资租赁行业发展的新方向。展望未来，中关村科技租赁计划在未来三年投放180亿元，服务500家科技型中小企业，重点布局大数据、大环境、大健康、大智造等高精尖产业，充分利用中关村地区的资源优势和中关村发展集团的平台优势，以伙伴之心服务更多的科技型中小企业，助力中关村打造一批行业品牌企业，引领战略性新兴产业集群发展，为推动“大众创业、万众创新”贡献力量。

二、创新发展

（一）创新风控模式，降低科技型中小企业融资门槛，改善融资环境。中关村科技租赁在不断总结科技型中小企业特征的基础上，研判提出“弱化对客户的担保条件、强化对客户经营能力分析、构建帮助客户成功的服务体系”等先进的风控理念，以投行的眼光筛选项目，为企业融资“减负”。公司业务战略定位于大数据、大环境、大健康、大智造等高精尖产业领域，积极构建大、中、小客户梯队，通过行业整合、并购等形式化解风险；通过构建服务体系帮助客户成功，防范业务风险；经过持续优化完善，搭建集组织保障、制度保障、团队建设、激励机制、服务支撑于一体的全方位多层次的风险管理体系。中关村科技租赁全面先进的风险管理能力，使得科技型企业无需提供房产、土地抵押等传统融资方式必须的增信条件，就可以轻松获得融资。

（二）创新商业模式，“创投+租赁”实现公司与客户的双赢发展。“创投+租赁”是一种创新的融资租赁商业模式，其典型特征是“投租联动”。中关村科技租赁以未来在资本市场上退出时的投资收益来弥补当期收益，在不过多稀释企业客户股权的前提下帮助企业降低融资成本，提高竞争优势，在助力客户成功的同时获得自身发展，引领融资租赁公司进入科技服务业的蓝海。目前，中关村科技租赁已成功操作创投租赁项目近40个。

（三）创新租赁产品，增强科技企业内生动力，促进制造业转型升级。中关村科技租赁在传统的直接租赁和售后回租的基础上，研发出集群租赁（围绕产业集群内的核心企业，通过融资租赁为其上下游客户提供中长期发展资金，加速提升产业集群内各企业的竞争优势）、风险租赁（通过风险分担、利益共享机制为新产品用户提供融资租赁服务，使得制造商通过“体验式营销”及为客户提供增值服务进行新产品推广活动）、并购租赁（以被并购企业资产为租赁物，解决并购企业资金需求）、项目租赁（降低项目建设中自有资金投入比例，为企业项目投资提供可以与项目自身现金流匹配的租金支付方式）等系列特色产品，帮助企业优化商业模式，增强创造现金流的能力，提升企业自身的造血功能。

（四）创新融资理念，发布资产证券化产品破解中小企业融资困局。中关村科技租赁率先探索将科技型中小企业应收债权通过资产证券化的方式从资本市场进行低成本、高效率的融资，于2015年8月发布全国首单“科技租赁”资产证券化产品，2016年8月发行第二期证券化产品，2018年10月发行第3期资产支持专项计划。该创新举措成功打通了融资租赁企业在资本市场的融资渠道，间接降低了科技型中小企业的融资成本，对于破解科技型中小企业融资难、融资贵问题，推动战略性新兴产业的发展具有重大意义。

（五）创新金融协同，“投贷租”一体化高度匹配企业发展需求。科技型企业的金融需求呈多元化趋势，任何一个单一的金融产品都难以满足其需求，“投贷租”一体化协同支持能够高度匹配企业需求。一是租赁加信贷，中关村科技租赁与北京银行等多家银行签订合作协议，通过“银租通”“银租接龙”双向互推项目，使企业在享受一种金融服务的同时，自动享受另一种金融服务，先后协助50多家企业获得银行等合作机构超十亿元的资金支持。二是租赁加商业保理，帮助承租人解决应收账款融资需求。三是租赁加投资，中关村科技租赁与数十家知名投资机构建立了稳定的合作关系，投资机构为租赁客户提供股权融资并向中关村科技租赁推荐项目，中关村科技租赁为被投资企业提供债权资金并向投资机构推荐项目，双方债权、投资安全得到强化，被支持企业获得更多金融资源。

（六）搭建增值服务体系，帮助创新型中小企业成长，助推大众创业、万众创新。中关村科技租赁跳出租赁看租赁、做租赁，构建了综合化的非金融服务体系，帮助客户成功。一是提供以租赁物支持为重点的服务，为客户提供涵盖租赁物采购、运行维护和二手设备处置在内的租赁物全生命周期服务。二是提供以管理提升为重点的服务，携手国内顶级咨询公司帮助客户改进战略与业务模式、组织运营管理、人力资源管理，不同程度地解决了80多家科技型企业“成长的烦恼”。三是提供以资源协调为重点的服务，为客户争取政府政策和资金支持，协助200多家客户获得财政贴息过亿元；支持同一产业集群内的多个企业就研发、市场及资源等方面开展协作共享，实现协同发展。

三、租赁产品

（一）直接租赁

“直接租赁”是指租赁公司根据企业选择，购买新设备、新厂房等租赁物，将其出租给企业，租赁期满后租赁物归承租企业所有的一种租赁业务。直接租赁可以降低企业购置厂房、设备自筹资金比例，缓解企业前期资金投入压力，企业可灵活安排租金支付方式，实现客户现金支出与流入匹配，适用于厂房、大型设备购置及技术改造和设备升级的企业，企业需具有一定规模，增长趋势良好，税收和利润等经济效益指标良好。

（二）售后回租

“售后回租”是指企业将自有厂房、设备以公允价值出售给租赁公司获取资金，再从租赁公司租回该厂房、设备的一种租赁业务。企业最高可得到设备净值70-80%的融资，有效缓解企业营运资金不足。售后回租适用于拥有大量存量资产（厂房、设备）而流动资金不足的企业，企业需具有一定规模，增长趋势良好，税收和利润等经济效益指标良好。

（三）创投租赁

“创投租赁”是债权融资与股权融资的有机组合，租赁公司以租金和认股权作为投资回报，为处在初创期和成长期的企业提供租赁服务的一种创新形式。创投租赁让经营历史短、信用记录缺乏的企业融资更为容易，避免过早稀释创业团队的权益，适用于处于初创期及成长期的企业，企业需拥有核心技术和知识产权，具备良好的商业模式和广阔的市场前景。

（四）项目租赁

“项目租赁”为企业的项目建设和运营提供中长期资金保障，破解企业发展中的资金瓶颈，实现企业项目的快速复制。项目租赁可降低企业项目建设中的自有资金投入比例，实现企业项目建设的快速发展，并根据项目自身的现金流来匹配租金支付，适用于以BOT、EPC、PPP等商业模式发展的各类型企业。

（五）厂商租赁

“厂商租赁”是指租赁公司和产品或服务提供商建立战略合作伙伴关系，以融资租赁方式为购买其产品和服务的下游客户融资，并进行后续设备资产管理的一种租赁业务。厂商租赁能迅速扩大厂商的产品服务销售规模，加快企业市场扩张步伐；提高应收账款管理水平，加速回收销售款，提高资金流动性，优化财务结构，提升信用等级；避免货款催收等麻烦，在降低管理成本的同时，企业将更多宝贵的资源和精力用于产品研发等主要管理方向。厂商租赁适用于提供设备生产和集成服务类产品的厂商，企业需在行业中处于领先地位，产业带动性强，税收和利润等经济效益指标良好，产品具有一定的品牌知名度。

（六）风险租赁

“风险租赁”是指租赁公司与厂商建立战略合作伙伴关系，在其新产品推广过程中，联合其他相关各方通过风险共担、利益共享机制，为使用其产品的用户提供租赁服务的一种租赁业务。风险租赁通过“体验式营销”及为用户提供增值服务进行新产品推广，提高新产品的知名度和认知度，快速占领市场，加速货款回笼，改善厂商现金流状况。风险租赁适用于急于对新产品进行市场推广的企业，产品需具有自主知识产权，具有良好的市场前景。

（七）经营租赁

“经营租赁”是租赁公司根据企业的需求购入设备，出租给企业使用，租赁期满后租赁公司负责租赁物残值处理的一种租赁业务。经营租赁可以优化企业财务报表结构，有利于企业充分利用上市、发债、贷款、赊购等其他融资工具；均衡年度间利润，合理进行税务筹划；降低固定资产投资对企业经营资金的占用。经营租赁适用于需要优化财务报表结构、均衡税负的企业。

（八）并购租赁

“并购租赁”是租赁公司通过与并购企业合作，以被并购企业的资产为租赁标的物，解决并购企业的资金需求，帮助企业快速扩张的一种业务模式，可以解决企业并购中的资金不足问题，适用于希望通过并购实现自身扩张和发展的各行各业企业。

（九）集群租赁

“集群租赁”是将中关村各园区处于产业集群内的各企业通过融资租赁的方式联合在一起，由租赁公司搭建产业集群合作平台，为各产业链上的企业提供中长期发展资金，促进上游企业产品销售，拓宽中游企业技术服务领域，满足下游企业技术服务需求的融资租赁方式，适用于各园区产业集群内企业。

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(责编：朱江、曹昆)