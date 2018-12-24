“年度最佳融资租赁有限公司”—— 中关村科技租赁荣登2014中国金融机构金牌榜

由金融时报社主办，中国社科院金融研究所联办的“2014首届金融时报年会暨中国金融机构金牌榜颁奖盛典”于2014年12月26日在北京召开，中关村科技租赁有限公司从全国1500余家融资租赁公司中脱颖而出，被评为“年度最佳融资租赁公司”，工银金融租赁有限公司等其他5家公司分获融资租赁类其他奖项。
在金融服务科技的滚滚大潮中，作为国内首家科技租赁公司，中关村科技租赁有限公司以“促进科技与金融的融合、成就科技创业者的梦想”为使命，搭建融资平台，创新租赁产品，改善中小企业融资环境，发挥租赁工具优势，专注于为科技企业提供高效金融服务及设备租赁解决方案，累计签约项目138个，租赁投放金额24.8亿元。
此奖项代表国内金融业权威机构对公司过去一年工作的高度认可，也激励着公司下一步积极创新业务模式、以融资租赁为科技企业提供更多更好的服务，为实体经济发展、为高科技企业发展、也为租赁行业的发展做出更大的贡献。
由金融时报社主办，中国社科院金融研究所联办的“2014首届金融时报年会暨中国金融机构金牌榜颁奖盛典”于2014年12月26日在北京召开。上图为其他金融机构类奖项颁奖。
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