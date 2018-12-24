中关村科技租赁荣膺“年度最具创新力租赁公司”大奖

由金融时报社与中国社科院金融研究所联合举办的“2015中国金融机构金牌榜·金龙奖”评选活动于2015年12月18日在京正式落下帷幕。中关村科技租赁有限公司凭借其创新举措和稳健的科技金融业绩荣膺“年度最具创新力租赁公司”大奖。这是继2014年中关村科技租赁获得中国金融机构金牌榜“年度最佳融资租赁公司”荣誉后，再次荣获融资租赁类奖项。中国金融机构金牌榜评选活动起始于2008年，是中国金融行业最具影响力的评选活动之一。

何融峰总经理代表公司领奖。

此次荣获最具创新力租赁公司大奖，主要缘于公司在产品及服务、风控、融资和商业模式等四大方面的创新。

首先，创新租赁产品及服务，在传统直接租赁和售后回租的基础上，研发出集群租赁、风险租赁、并购租赁、项目租赁系列特色产品及服务，增强科技型企业内生动力。其次，创新风控理念，以投行的眼光筛选项目，弱化对客户的担保条件、构建帮助客户成功的服务体系，改善中小企业融资环境；通过构建集“融资筹划、管理诊断、政策落地、产业链协同”等四位一体的增值服务体系，帮助客户成功；同时确立客户集群发展化发展战略，在大数据、大健康、大环境三大产业领域内积极构建大、中、小客户梯队，通过行业整合、并购等形式化解风险。再次，创新融资理念，率先探索将科技型中小企业应收债权通过资产证券化的方式从资本市场进行低成本、高效率的融资，通过发布全国首单“科技租赁”资产证券化产品，从根本上解决中小企业融资难、融资贵的问题。最后，创新推出“创投+租赁”商业模式，降低客户直接融资成本，即以未来在资本市场上退出时的投资收益来弥补当期收益，实现公司与客户的双赢发展，引领融资租赁公司进入科技服务业这片蓝海。

中关村有两万多家科技型中小企业，科技型企业“三高一轻”——即“高成长性、高附加值、高风险性、轻资产”——的特性使得他们的融资问题凸显，中关村科技租赁的四大创新，招招打中科技型中小企业发展的痛点，对于破解科技型中小企业融资难题具有开创意义。

作为国内首家科技租赁公司，中关村科技租赁始终秉承“促进科技与金融的融合，成就科技创业者的梦想”的使命，坚持“成为科技企业成长道路上的重要伙伴”，专注于为科技企业提供高效金融服务及设备租赁解决方案，不断完善帮助客户成功的服务体系，走出了一条“产品个性化，服务综合化，客户集群化，团队专业化”的科技租赁之路，开创出融资租赁行业发展的新方向。

自2012年底成立以来，中关村科技租赁累计签约项目268个，租赁投放金额44亿元，平均单个项目投放金额1642万元；累计服务客户160余家，其中95%以上为中关村战略性新兴产业领域内的科技型中小企业，所服务的科技型中小企业营业收入平均增速超过20%。

展望未来，中关村科技租赁计划在未来三年中，累计投放120-150亿元，服务500-600家科技型中小企业，重点布局大数据、大环境、大健康等战略性新兴产业，为推动“大众创业、万众创新”，助力中关村成为全球科技创新中心贡献力量。

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(责编：朱江、袁勃)