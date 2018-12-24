年度租赁公司大奖收入囊中 中关村科技租赁细数折桂秘诀

在1月15日举办的“2015中国融资租赁年会”暨2015中国融资租赁榜颁奖庆典上，中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村科技租赁”）捧获“年度租赁公司”大奖。这也是继获得2015中国金融机构金牌榜“年度最具创新力租赁公司”奖项之后，公司再次凭借过去一年的骄人业绩夺得租赁类大奖。中关村科技租赁总经理何融峰应邀赴深圳参加颁奖庆典，并作为嘉宾出席了于当日下午举办的主题为“融资租赁的业务开展与风险管理”的论坛。

作为一年一度的行业盛会，“中国融资租赁年会”已连续成功举办八届，在加强业内交流，促进行业发展等方面发挥了积极引导作用。此次“年度租赁公司”奖项的设立，旨在从国内4000多家融资租赁公司中选择6至10家具备中等资产规模与良好资产机构，兼具良好发展战略和科学管理体制，在风险防控、资产管理、业务领域等方面具有较强的示范性、影响力和良好声誉的公司，以树立良好的行业发展形象。

作为国内首家科技租赁公司，中关村科技租赁自2012年11月27日成立以来，一直坚持以“促进科技与金融的融合，成就科技创业者的梦想”为己任，专注于为科技型中小企业提供高效金融服务及设备租赁解决方案，创新融资服务模式助推科技型中小企业成长，实现了科技产业与金融产业的共赢发展。2015年，公司全年签约项目169个，租赁投放金额23.58亿元。全年主营业务收入2.36亿元，利润总额1.07亿元。此次捧获大奖，主要源于“创新”二字。作为科技租赁道路上的先行者，中关村科技租赁通过对产品服务、风控模式、融资理念及商业模式的不断创新，探索出一条“产品个性化、服务综合化、客户集群化、团队专业化”的科技租赁创新之路。细数以下四大方面的创新举措，可谓中关村科技租赁立于行业潮头的“制胜法宝”。

一、以创新租赁产品增强科技型中小企业发展的内生动力，促进制造业转型升级。

中关村科技租赁在传统直接租赁和售后回租的基础上，研发出集群租赁（围绕产业集群内的核心企业，通过融资租赁为其上下游客户提供中长期发展资金，加速提升产业集群内各企业的竞争优势）、风险租赁（通过风险分担、利益共享机制为新产品用户提供融资租赁服务，使得制造商通过“体验式营销”及为客户提供增值服务进行新产品推广活动）、并购租赁（以被并购企业资产为租赁物，解决并购企业资金需求）、项目租赁（降低项目建设中自有资金投入比例，为企业项目投资提供可以与项目自身现金流匹配的租金支付方式）等系列特色产品，帮助企业优化商业模式，增强创造现金流的能力，提升企业自身的造血功能。例如，一家提供智能机器人教育装备及云服务的专业供应商因产品价格过高，下游客户资金不足，销售渠道长期受阻，成立十年一直面临着“长不大”的发展困局。中关村科技租赁通过风险租赁模式，为企业提供了1亿元融资租赁授信，将其销售模式由“卖产品”转变为“卖服务”，实现了从制造企业向生产性服务业的延伸发展，短短一年内就突破亿元收入。

二、以投行眼光识别和筛选租赁项目，打造全方位风控体系增强公司核心竞争力。

中关村科技租赁在不断总结科技型中小企业特征基础上，提出以投行的眼光识别和筛选项目的要求，形成“弱化客户的担保条件、构建帮助客户成功的服务体系”的风控理念，使得科技型企业无需提供房产、土地抵押等传统融资方式必须的增信条件，就可以快速获得融资。在为客户提供高效融资的同时，公司还搭建了集“融资筹划、管理提升、政策落地、产业链协同”于一体的增值服务体系，通过帮助客户成功来降低经营风险。例如，公司与各类金融机构联手打造投保贷租一体化金融服务平台，帮助客户拓宽融资渠道；启动管理提升服务，帮助科技型中小企业客户进行成长性分析，促进其经营和管理水平的快速提升，获得客户的一致好评；在大数据、大环境、大健康等三大产业领域内积极构建大、中、小客户梯队，通过行业整合、并购等形式化解风险。运行至今，公司业务增速每年不低于20%，资产不良率始终处于业内较低水平。

三、创新融资理念，试水全国首单“科技租赁”资产证券化产品，破解中小企业融资困局。

2015年8月26日，中关村科技租赁成功发行国内第一支以“科技租赁”为概念的资产证券化产品。该专项计划共募集资金5.53亿，为期3年，票面综合成本5.5%，低于市场平均水平，是国内首单以科技型中小企业应收债权为基础资产的企业资产证券化产品，得到了资本市场的高度认可。该创新举措打通了公司在资本市场的融资渠道，间接降低了科技型中小企业的融资成本，对于破解科技型中小企业融资难、融资贵问题，推动战略性新兴产业的发展具有重大意义。

四、以“创投+租赁”探索科技租赁新模式，开创融资租赁行业发展新方向。

中关村科技租赁在现有商业模式中不断求索创新，以未来在资本市场上退出时的投资收益来弥补当期收益，帮助企业降低直接融资成本，实现与客户的双赢，解决了企业创业期的债权和股权融资的双重难题。例如，一家采用合同能源管理模式为酒店行业提供热水系统节能服务的企业煦联得获得中关村科技租赁4000万元授信，同时约定给予中关村科技租赁4%的认股权。通过该模式的支持，企业已与如家签订战略合作协议，2014年年内签约数量达到50项，实现了全国性市场扩张。

回望拼搏之路，中关村科技租赁运营三年以来，累计租赁投放金额48.4亿元，累计投放项目307个，平均单个项目投放金额1577万元，累计服务企业170余家，其中95%以上为中关村战略性新兴产业领域内的科技型中小企业，所服务的科技型中小企业营业收入平均增速超过20%。凭借着先进理念和骄人业绩，公司迅速成为中关村示范区科技型中小企业发展道路上最值得信赖的合作伙伴。

翘首未来，中关村科技租赁将继续秉承“促进科技与金融的融合，成就科技创业者的梦想”的使命，坚持“专业化、投行化”的发展路径，不断创新产品与服务，在2016年-2018年投放120-150亿元，服务500-600家科技型中小企业，重点布局大数据、大环境、大健康等战略性新兴产业，以伙伴之心助力科技型中小企业腾飞，为大众创业、万众创新贡献力量。

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