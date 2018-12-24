中关村科技租赁荣获“资产证券化·介甫奖”

2017年9月15日，在第三届结构性融资与资产证券化论坛上，中关村科技租赁有限公司荣获“2016-2017资产证券化·介甫奖”。本届论坛暨介甫奖颁奖典礼由专业金融媒体《财视中国》举办，汇聚了来自银行、租赁、ABS原始权益人、券商、信托、资管、律所、评级等机构的知名专家、企业领袖约400余人。

介甫奖——以被称为“古代金融第一人”和“金融大才”的王介甫名字命名。《财视中国》为缅怀金融巨匠特发起“2016资产证券化·介甫奖”，以表彰在资产证券化领域具有卓越成就的机构与个人。

本次介甫奖共评选出五家租赁公司获得2016-2017年度租赁类资产证券化产品奖项。中关村科技租赁有限公司发行的“广发恒进-中关村科技租赁 2 期ABS”获最佳风控奖。

2017年是“十三五”规划的重要一年，也是中国经济进入深度调整期和转型期的关键之年。资产证券化作为一种融资模式，在国务院和监管部门的大力支持下，正逐渐成为一种被广泛采用的金融创新工具。特别是在相关利好政策的推动下，资产证券化在不良贷款支持证券、PPP 资产支持证券、盘活存量资产、支持实体经济等方面发挥着越来越重要的作用。此次获奖是对中关村科技租赁资产证券化业务严格全面的风控体系的认可，中关村科技租赁也将继续在实践中不断创新及检验风险管理方式方法，持续稳健经营，迈向前进！

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