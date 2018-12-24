中关村科技租赁荣膺2017中国金融机构金牌榜 “年度最具成长性租赁公司”大奖

2017年12月22日，在2017年金融时报年会暨中国金融机构金牌榜颁奖盛典上，中关村科技租赁有限公司荣膺“2017中国金融机构金牌榜—金龙奖”之年度最具成长性租赁公司大奖。中关村科技租赁总经理何融峰应邀出席了颁奖典礼。
“中国金融机构金牌榜─金龙奖”是由中国金融领域主流媒体《金融时报》，联合国家级权威学术研究机构中国社会科学院金融研究所，共同举办的全国性金融行业年度评选活动。评选从企业经营业绩、产品创新、特色经营等多个维度展开，是当前金融界颇具影响力和公信力的奖项。
精准定位
成立至今，中关村科技租赁专注于为科技型中小企业提供高效金融服务与设备租赁解决方案，以实现科技产业与金融产业的共赢发展。作为国内首家科技租赁公司，中关村科技租赁顺应发展大势精准定位，结合中关村产业发展战略和产业集群现状，重点聚焦大数据、大环境、大健康、大智造等四大领域，不为利益所动，坚持踏踏实实服务好每一家科技型中小企业。
特色鲜明
经过五年的进阶与蝶变，中关村科技租赁从无到有、从小到大、从探索发展到特色鲜明，打造出了科技租赁第一品牌，形成了融资租赁业的“中关村模式”。中关村科技租赁已经发展成为国内服务科技型中小企业的专业化融资租赁公司，取得了较好的经济效益和社会效益，为融资租赁支持科技型中小企业成长探索出一条具有中关村特色的创新发展之路。
金融时报“年度最具成长性租赁公司”的荣誉既是对中关村科技租赁应势而谋的行业定位的认可，也是对公司商誉、管理水平、经营环境和发展前景的认可。中关村科技租赁作为科技租赁先行者，将继续苦练内功、深耕市场，不忘初心、继续前进，充分利用中关村地区的资源优势和中关村发展集团的平台优势，为科技科技型中小企业提供更多更好的服务，助力中关村打造一批行业品牌企业，引领战略性新兴产业集群发展，为推动“大众创业、万众创新”贡献更大的力量。
（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】