中关村科技租赁荣膺2017中国金融机构金牌榜 “年度最具成长性租赁公司”大奖

2017年12月22日，在2017年金融时报年会暨中国金融机构金牌榜颁奖盛典上，中关村科技租赁有限公司荣膺“2017中国金融机构金牌榜—金龙奖”之年度最具成长性租赁公司大奖。中关村科技租赁总经理何融峰应邀出席了颁奖典礼。

“中国金融机构金牌榜─金龙奖”是由中国金融领域主流媒体《金融时报》，联合国家级权威学术研究机构中国社会科学院金融研究所，共同举办的全国性金融行业年度评选活动。评选从企业经营业绩、产品创新、特色经营等多个维度展开，是当前金融界颇具影响力和公信力的奖项。

精准定位

成立至今，中关村科技租赁专注于为科技型中小企业提供高效金融服务与设备租赁解决方案，以实现科技产业与金融产业的共赢发展。作为国内首家科技租赁公司，中关村科技租赁顺应发展大势精准定位，结合中关村产业发展战略和产业集群现状，重点聚焦大数据、大环境、大健康、大智造等四大领域，不为利益所动，坚持踏踏实实服务好每一家科技型中小企业。

特色鲜明

经过五年的进阶与蝶变，中关村科技租赁从无到有、从小到大、从探索发展到特色鲜明，打造出了科技租赁第一品牌，形成了融资租赁业的“中关村模式”。中关村科技租赁已经发展成为国内服务科技型中小企业的专业化融资租赁公司，取得了较好的经济效益和社会效益，为融资租赁支持科技型中小企业成长探索出一条具有中关村特色的创新发展之路。

金融时报“年度最具成长性租赁公司”的荣誉既是对中关村科技租赁应势而谋的行业定位的认可，也是对公司商誉、管理水平、经营环境和发展前景的认可。中关村科技租赁作为科技租赁先行者，将继续苦练内功、深耕市场，不忘初心、继续前进，充分利用中关村地区的资源优势和中关村发展集团的平台优势，为科技科技型中小企业提供更多更好的服务，助力中关村打造一批行业品牌企业，引领战略性新兴产业集群发展，为推动“大众创业、万众创新”贡献更大的力量。

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(责编：朱江、袁勃)