中关村科技租赁再获北京市融资租赁行业殊荣

3月3日，在2016年北京市租赁行业工作总结会上，中关村科技租赁有限公司凭借优异的综合表现，连续三年摘得北京市租赁行业大奖“2016融资租赁优秀企业”，总经理何融峰被评为“2016科技租赁创新人物”。

“融资租赁优秀企业”是北京市租赁行业协会经过对产品创新、服务品质、综合业绩、社会效益多维度评价后，授予综合表现优异企业的荣誉。此次，中关村科技租赁再次在220多家企业中脱颖而出，充分肯定了其在科技租赁领域取得的成就。

“科技租赁创新人物”是今年新设奖项，旨在表彰为科技租赁创新做出卓越贡献的领军人物。租赁业协会认为，何融峰总经理近年来带领中关村科技租赁经营层积极探索风控创新、产品创新、商业模式创新，并且形成了助力科技型中小企业成长的产业服务能力，获得该奖项实至名归。

何融峰总经理代表公司领取奖项后，还应邀出席了2017融资租赁发展论坛，与北京市优秀融资租赁企业高管共话“2017年融资租赁的发展机遇与挑战”。论坛上，何融峰总经理分享了中关村科技租赁的经验，并表示希望与更多融资租赁企业一起携手，服务科技型中小企业、打造北京市创新创业良好金融生态。

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