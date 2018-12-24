中关村科技租赁总经理何融峰荣膺“2017年中国融资租赁年度人物”大奖

11月24日，由中国外商投资企业协会主办、租赁业工作委员会承办的“2017年中国融资租赁年会”在北京召开。“中国融资租赁年会”是中国融资租赁行业专业性最强、影响力最广泛的行业盛会。年会隆重发布了2017年中国融资租赁榜，中关村科技租赁有限公司总经理何融峰在众多融资租赁领军人物中脱颖而出，被评选为“2017年中国融资租赁年度人物”。

中国外商投资企业协会租赁业工作委员会会长杨钢（左）、工银金融租赁有限公司总裁赵桂才（右）为中关村科技租赁有限公司总经理何融峰（中）颁奖。

作为中国融资租赁榜单最具分量的奖项，年度人物在中国融资租赁榜中标准最高、数量最少，何融峰总经理获此奖项是业界对中关村科技租赁在科技租赁领域所做贡献的高度认可。五年时间，从无到有、从小到大、从探索发展到特色鲜明，中关村科技租赁已经成为科技租赁第一品牌，所形成的经验被称为融资租赁“中关村模式”。中关村科技租赁在科技租赁领域的贡献是多方面，既有服务领域的拓展，又有风控、产品创新，乃至商业模式和服务维度的探索。

一是创新服务领域，开拓租赁蓝海。中关村科技租赁筹备之初，就对近百家科技型中小企业进行深入研究，找出共性、找到金融切入的解决之道。服务领域从不清晰，到逐步清晰，再到精准定位，最终形成了聚焦大数据、大环境、大健康、大智造四大领域的行业定位，既考虑了中关村行业聚集的特点和态势，又考虑了行业的周期性规律，服务领域攻守平衡，并为未来进入新领域预留了空间。累计服务科技型中小企业300多家，完成项目600多个，实现融资租赁投放额近100亿元，其中已有15家企业成长为细分领域的龙头企业。中关村科技租赁的努力得到业界的高度认可，几年来连续获得权威机构颁发的中国融资租赁年会 “年度租赁公司”，中国金融机构金牌榜“年度最佳融资租赁公司”、“年度最具创新力租赁公司”等奖项。

二是创新风控理念，降低融资门槛。针对科技型中小企业“盈利差”的特点，中关村科技租赁摈弃传统债权机构过分注重主体过往经营业绩、要求充足抵质押的做法，构建了符合科技型中小企业成长规律的准入、评价、管控体系。着力推行“主体成长性+债项安全性”双维评价模型，围绕“主体成长性”提出并践行以投行的眼光看项目。从行业发展前景、技术创新能力、公司治理结构、管理团队素质、关键成长指标、资本市场评价等多维度进行科技型中小企业成功因子分析。在独特的评价标准下，大量亏损或者微利的企业得到支持。创新的风控理念取得了良好效果，2015年不良率为0.69%，2016年不良率为0.64%，预计2017年不良率继续维持在低位，风险控制效果居于业内领先水平。同时，积极引导、带动合作银行支持符合科技型中小企业风控标准的中小企业。

三是创新商业模式，提升租赁价值。中关村科技租赁在已有的商业模式上不断的求索创新，在国内率先研发了“创投租赁”运营模式，通过“租赁利率优惠+低比例认股权”兼顾两方利益，实现了科技租赁对双方的最大价值。中关村科技租赁利用较高的投资收益来化解科技型中小企业的高风险，解决了成本收益之间的矛盾，让企业在创业初期用不到5%的认股权，解决了创业期的融资难题，获得利率优惠和中关村科技租赁持续的资源支持。中关村科技租赁充分发挥了科技租赁对于双方的价值，并且通过运用“投保贷租”一体化服务降低客户成本。加强和创投机构、担保机构、银行合作，开发了“银租通”、“投租通”、“保租通”、“银租接龙”等服务，增强了客户黏性，提升了产品竞争力。目前，已经有40余家科技型中小企业受益于“创投租赁”。

四是创新租赁产品，增强造血功能。针对科技型中小企业“资产轻”的特点，中关村科技租赁研发出供应链融资租赁产品，如集群租赁、并购租赁、项目租赁、风险租赁等租赁产品，很好地解决了科技型中小企业多样化、个性化的融资需求。中关村科技租赁根据客户需求量身定制租赁产品，在租赁物、利率、期限、放款方式、增新条件等方面按需设计，没有任何两个融资租赁合同完全相同。通过这些量身定制的产品，增强了客户创造现金流能力，提升了客户自身造血功能。中关村科技租赁还将创新的触角深入到客户的商业模式中。支持科技型企业将商业模式由“卖产品”转变为“卖服务”，实现从制造业向生产性服务业的延伸发展，占领产业链高端。

五是创新服务维度，强化产业服务。针对科技型中小企业“管理弱”的特点，中关村科技租赁精心谋划，集“融资筹划、管理提升、政策咨询、客户协同”四位于一体，构建起了帮助客户成功的服务体系。融资筹划拓宽了客户融资渠道，开发了“银租通”、“投租通”、“保租通”、“银租接龙”等服务，使企业在享受一种金融服务的同时，自动享受另一种金融服务，有效增加了科技型中小企业的融资机会，先后协助50多家企业获得银行等合作机构100亿元的资金支持；管理咨询强化客户发展根基，帮助企业改进战略与业务模式、组织运营管理、人力资源管理，着力改善科技型中小企业“管理弱”的状况，不同程度地解决了80家科技型中小企业“成长的烦恼”；政策咨询让客户充分享受政策红利，为企业争取政府政策和资金支持，协助200余家客户获取贴息超过1亿元，有效降低了企业的融资成本；客户协同让客户实现资源共享，支持同一产业集群内的多个企业就研发、市场及资源等方面开展协作共享，实现“1+1＞2”的协同效应。

为科技型中小企业提供金融服务是世界性的难题，中关村科技租赁及何融峰总经理的努力只是在局部进行了点的突破，离全面提供高品质服务还任重道远，希望在包括中国外商投资企业协会租赁业工作委员会在内的官方权威机构组织、协调、推动下，融资租赁同仁在科技租赁领域共同做大蛋糕、共同繁荣市场，共同促进产融深度融合发展。

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(责编：朱江、曹昆)