七牛云：位列国内云计算行业第一阵营

客户简介
上海七牛信息技术有限公司是国内领先的企业级云服务商，拥有中国最大的go语言开发团队，专注于以数据管理为中心的云计算业务研发和运营，围绕富媒体场景推出了对象存储、融合 CDN 加速、容器计算云、大数据平台、人工智能平台等产品，提供一站式视频云解决方案，已为 70 多万家企业提供服务。
合作背景
中关村科技租赁通过直接租赁和售后回租业务，为七牛云的固定资产采购提供了新的通路——虽然七牛云在资本市场势头强劲，但融资租赁作为股权融资的补充，极大满足了七牛云这类云计算企业的季节性采购需求，让股权资金能够在研发、市场等方面发挥重要作用。七牛云选择股债并举的方式，发挥各种融资方式的优势匀速发展，在市场上获得先机。2017年，七牛云获得工信部颁发的 CDN 牌照及云服务牌照，并与多家海外CDN供应商达成战略合作，助力中国企业无缝出海。在举世瞩目的首届中国国际进口博览会期间，七牛云人工智能实验室以优异的服务意识与技术实力，全力支持网络安全建设、技术检测、执法支持、应急处置、驻点值守等工作，帮助首届进博会网络安全保卫工作取得重大胜利，荣获“首届中国国际进口博览会网络安保贡献奖”。
租赁产品
1.直接租赁
“直接租赁”是指租赁公司根据企业选择，购买新设备、新厂房等租赁物，将其出租给企业，租赁期满后租赁物归承租企业所有的一种租赁业务。直接租赁可以降低企业购置厂房、设备自筹资金比例，缓解企业前期资金投入压力，企业可灵活安排租金支付方式，实现客户现金支出与流入匹配，适用于厂房、大型设备购置及技术改造和设备升级的企业，企业需具有一定规模，增长趋势良好，税收和利润等经济效益指标良好。
2.售后回租
“售后回租”是指企业将自有厂房、设备以公允价值出售给租赁公司获取资金，再从租赁公司租回该厂房、设备的一种租赁业务。企业最高可得到设备净值70-80%的融资，有效缓解企业营运资金不足。售后回租适用于拥有大量存量资产（厂房、设备）而流动资金不足的企业，企业需具有一定规模，增长趋势良好，税收和利润等经济效益指标良好。
（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】