七牛云：位列国内云计算行业第一阵营

客户简介

上海七牛信息技术有限公司是国内领先的企业级云服务商，拥有中国最大的go语言开发团队，专注于以数据管理为中心的云计算业务研发和运营，围绕富媒体场景推出了对象存储、融合 CDN 加速、容器计算云、大数据平台、人工智能平台等产品，提供一站式视频云解决方案，已为 70 多万家企业提供服务。

合作背景

中关村科技租赁通过直接租赁和售后回租业务，为七牛云的固定资产采购提供了新的通路——虽然七牛云在资本市场势头强劲，但融资租赁作为股权融资的补充，极大满足了七牛云这类云计算企业的季节性采购需求，让股权资金能够在研发、市场等方面发挥重要作用。七牛云选择股债并举的方式，发挥各种融资方式的优势匀速发展，在市场上获得先机。2017年，七牛云获得工信部颁发的 CDN 牌照及云服务牌照，并与多家海外CDN供应商达成战略合作，助力中国企业无缝出海。在举世瞩目的首届中国国际进口博览会期间，七牛云人工智能实验室以优异的服务意识与技术实力，全力支持网络安全建设、技术检测、执法支持、应急处置、驻点值守等工作，帮助首届进博会网络安全保卫工作取得重大胜利，荣获“首届中国国际进口博览会网络安保贡献奖”。

租赁产品

1.直接租赁

“直接租赁”是指租赁公司根据企业选择，购买新设备、新厂房等租赁物，将其出租给企业，租赁期满后租赁物归承租企业所有的一种租赁业务。直接租赁可以降低企业购置厂房、设备自筹资金比例，缓解企业前期资金投入压力，企业可灵活安排租金支付方式，实现客户现金支出与流入匹配，适用于厂房、大型设备购置及技术改造和设备升级的企业，企业需具有一定规模，增长趋势良好，税收和利润等经济效益指标良好。

2.售后回租

“售后回租”是指企业将自有厂房、设备以公允价值出售给租赁公司获取资金，再从租赁公司租回该厂房、设备的一种租赁业务。企业最高可得到设备净值70-80%的融资，有效缓解企业营运资金不足。售后回租适用于拥有大量存量资产（厂房、设备）而流动资金不足的企业，企业需具有一定规模，增长趋势良好，税收和利润等经济效益指标良好。

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(责编：朱江、曹昆)