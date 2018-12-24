扬德环境：中关村节能环保中小企业典型代表

客户简介

北京扬德环境科技股份有限公司成立于2007年，是扬德集团旗下专注于煤层气综合开发利用、分布式光伏发电、分散式风电、天然气分布式冷热电三联供和煤改气等项目投资、建设和运营的大型环保新能源综合服务商，国家高新技术企业及中关村高新技术企业。扬德环境于2015年成为新三板创新层挂牌公司。凭借在低浓度瓦斯处理等领域的自主研发创新能力，扬德环境获得发明专利 2项，实用新型专利 38项，软件著作权证书18项。扬德环境自成立以来，秉承“诚信为本、互利共赢”原则与社会各界精诚合作、携手共进，努力为国人创造生态宜居的美好环境做贡献。

合作背景

与扬德环境的合作，是中关村科技租赁第一笔正式签约合同项目。扬德环境在发展的过程中遇到融资难题，中关村科技租赁看好其商业模式，对其当时2个已运行项目通过融资租赁的方式予以盘活。此后，双方陆续开展多次合作。中关村科技租赁在扶持扬德环境成熟板块——瓦斯业务投资、建设、运营的同时，在其拓展分布式光伏电站、分布式天然气冷热电三联供等新业务领域亦予以陆续支持。截至2018年12月已成功合作11期项目，中关村科技租赁通过直接租赁、售后回租、项目租赁的方式，为扬德环境累计提供2.55亿元的资金支持。

在中关村科技租赁的支持下，扬德环境实现了跨越式的发展：2014年6月完成股份制改造，2015年11月登陆新三板，2016年3月成功入选三板成指、三板做市的样本股，2016年6月入选新三板创新层；经营业绩亦十分喜人：总资产由2013年2.39亿增至2018年半年度11.35亿，总收入由2013年3882万元增至2018年半年度1.05亿元，净利润由2013年1055万元增至2018年半年度3280万元。目前，扬德环境已运行瓦斯发电项目31个，装机容量合计178.5兆瓦。

租赁产品

1.直接租赁

“直接租赁”是指租赁公司根据企业选择，购买新设备、新厂房等租赁物，将其出租给企业，租赁期满后租赁物归承租企业所有的一种租赁业务。直接租赁可以降低企业购置厂房、设备自筹资金比例，缓解企业前期资金投入压力，企业可灵活安排租金支付方式，实现客户现金支出与流入匹配，适用于厂房、大型设备购置及技术改造和设备升级的企业，企业需具有一定规模，增长趋势良好，税收和利润等经济效益指标良好。

2.售后回租

“售后回租”是指企业将自有厂房、设备以公允价值出售给租赁公司获取资金，再从租赁公司租回该厂房、设备的一种租赁业务。企业最高可得到设备净值70-80%的融资，有效缓解企业营运资金不足。售后回租适用于拥有大量存量资产（厂房、设备）而流动资金不足的企业，企业需具有一定规模，增长趋势良好，税收和利润等经济效益指标良好。

3.项目租赁

“项目租赁”为企业的项目建设和运营提供中长期资金保障，破解企业发展中的资金瓶颈，实现企业项目的快速复制。项目租赁可降低企业项目建设中的自有资金投入比例，实现企业项目建设的快速发展，并根据项目自身的现金流来匹配租金支付，适用于以BOT、EPC、PPP等商业模式发展的各类型企业。

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(责编：朱江、曹昆)